Bacilos: ¿la canción “Caraluna” está inspirada en la muerte de la esposa de un vocalista?

“Caraluna” fue uno de los mayores hits del grupo Bacilos a inicios de la década de los 2000. Gran cantidad de personas bailaron y siguen bailando al ritmo de esta pegajosa canción que actualmente acumula más de 200 millones de reproducciones en Spotify. No obstante, muchos también creyeron que la melancólica letra hacía referencia a la trágica historia de la mujer de un vocalista que murió ahogada. ¿Cuán cierta es esta versión?

Jorge Villamizar (vocalista), André Lopes (bajo y voz) y José Javier Freire (batería) llevaron su música por América desde 1997 hasta 2007 y, tras una pausa, desde 2017, alcanzaron la fama con hits como “Mi primer millón” o “Tabaco y Chanel”. Fue el vocalista quien compuso “Caraluna”, y por ello muchos asumieron que la supuesta víctima debía haber sido su esposa o su novia.

¿De qué trata la canción Caraluna de Bacilos?

“Caraluna” es una canción lanzada en 2002 por el grupo Bacilos, como parte del álbum del mismo nombre. Este tema se volvió rápidamente un éxito y llegó a ganar varios reconocimientos, entre ellos el Grammy Latino a la mejor canción del año en 2003.

Desde el inicio, la letra de la canción parece hablarnos del recuerdo de un amor, ya sea por un desamor o porque la persona amada ya no está. “Quien dice que no duelen, las huellas en la arena…” Este sentimiento es más evidente a medida que avanza la música: “Mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de tí…”

La historia detrás de “Caraluna”

Durante mucho tiempo, gran parte del público llegó a pensar que la canción “Caraluna” estaba relacionada con la supuesta muerte de la esposa del vocalista Jorge Villamizar por ahogamiento en el mar, precisamente por el sentimiento de ausencia y melancolía que transmite en algunas partes y por las aparentes referencias a una desaparición en el océano.

Algunos fanáticos citaban como pruebas de ello los siguientes fragmentos: “Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí”, “Y yo sé que tal vez, tú nunca escuches mi canción, yo sé” o “Mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la espuma”.

No obstante, esta popular teoría es falsa. El encargado de desmentirla fue el propio Villamizar, durante una entrevista al programa “Grandes especiales” de Radio Caracol en 2013. El cantante nunca tuvo una esposa o novia que murió ahogada.

¿Por qué relacionan la canción “Caraluna” con la muerte de la esposa de un vocalista?

Villamizar comentó que fueron sus compañeros de grupo quienes inventaron la trágica historia que supuestamente estaba detrás de la canción. “Existe todo como un mito urbano. Los chicos se han inventado que yo se la escribí a una esposa que se me murió en el agua, se ahogó. Y eso no es verdad”, relató al citado programa.

No obstante, el vocalista dijo que entiende por qué esta leyenda urbana pudo ser tan creíble. “Yo lo pienso y claro, ‘puede ser’ porque claro ‘la cara pálida’, ‘la luna’ y ‘las huellas en la arena’ y todo eso… No sé por qué, pero se ha creado toda esta historia”, manifestó.

En 2017, Bacilos regreso a la actividad. Hoy, solo Jorge y Andrés permanecen en el grupo. Foto: BacilosOficial / Facebook

¿Quién escribió la canción “Caraluna” de Bacilos?

Fue el propio Jorge Villamizar quien compuso “Caraluna”, aunque no por la razón que tanto se especuló. Más bien, está basada en diversas relaciones del pasado del cantautor y, de manera particular, en alguien que ya había inspirado otro conocido tema.

“Componer ‘Caraluna’ me tomó muchos años. Antes, uno no andaba con los teléfonos celulares en los que pudieras grabar melodías y cosas de esas. Me acuerdo de que estaba manejando y se me ocurrió el coro. Eso debió haber sido en el año 1999. Es más, yo seguía pensando en la misma mujer que me había inspirado para hacer ‘Tabaco y Chanel’”, relató en entrevista con Shock.

Jorge Villamizar fue el encargado de componer la letra de "Caraluna". Foto: AFP

