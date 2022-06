Karol G sigue de gira deleitando a sus fans y el ultimo sábado 11 de junio sorprendió a los asistentes de su concierto en CDMX. A la mitad del show invitó a subir al escenario a la cantante y actriz mexicana Anahí.

La emoción se adueñó del lugar y fue mayor la sorpresa cuando ambas artistas interpretaron una versión súper emotiva de “Sálvame”, una de las baladas características de RBD.

¿Qué dijo Karol G sobre Anahí?

“Cuando se me ocurrió invitarla, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios. Que ha tenido mil invitaciones ¡y aceptó la mía!”, comentó Karol G.

La artista del género urbano mostró su emoción por cantar con Anahí. “Es un momento muy emotivo por dos razones: uno, porque yo soy súper fan. Dos, porque ella estaba muy nerviosa, no sabía si la gente iba a responder a su salida. Le dije que este momento iba a ser tan épico que no se iba a repetir, que la extrañamos en los escenarios”, comentó.

¿Cuál fue la reacción de Anahí luego de subir al escenario?

La actriz comentó el buen momento que pasó junto con Karol G. “Para mí ha sido un honor tremendo estar contigo (…). Ustedes saben que he estado un poco lejos, 11 años que no me he parado en un stage, y los nervios son fuertes. Solo quiero decirles que siempre están en mi corazón. No que juntos vivimos y lo que juntos construimos no se olvida nunca. ¡Son una generación increíble!”, finalizó.

En la plataforma de YouTube ya se encuentra disponible la presentación a dúo de ambas cantantes, la cual ha recibido bastante acogida del público.