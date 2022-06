Mauricio Mesones: “Muchos creen que me llamo Bareto; no reniego por eso”

Después de una abrupta partida de Bareto en julio de 2019, Mauricio Mesones emprendió la ruta del artista en solitario. Quien fuera la voz durante 11 años de una de las bandas peruanas más exitosas del Perú ahora se desenvuelve en el mundo de la música con un nuevo grupo de artistas, quienes lo ayudan a evolucionar como compositor.

En entrevista con La República, Mauricio Mesones conversa sobre su carrera después de Bareto, las diferencias que siente entre trabajar con ellos y en solitario. También nos cuenta cómo será su show de este jueves 23 por la Fiesta de San Juan y qué podemos esperar de él en el futuro.

Mauricio Mesones cree que ha tenido más libertad al componer canciones luego de su etapa en Bareto.

“Ya me curé”

Ya van casi tres años desde tu salida de Bareto. ¿Qué diferencias has sentido desde que trabajas solo?

Ahora que trabajo en solitario tengo una mayor libertad. El grupo con el que ahora trabajo es uno joven, divertido, al cual yo admiro y respeto mucho. Tengo la gran oportunidad de cantar junto al legendario Martín Choy, un gran guitarrista que marcó la pauta de la música peruana con Los Mojarras y Sarita Colonia. Creo que componer junto a él se ve reflejado en el sonido de la banda.

¿Cómo sientes que ha cambiado tu música en estos tres años?

Yo creo que trabajar temas propios y poder sentarnos a componer es un diferencial muy importante. El trabajo que estamos haciendo como grupo nos está trayendo cosas muy bonitas: poder tocar canciones propias, escuchar que se están pasando en telenovelas. El público ha respondido de manera excelente y eso es una etapa que no había experimentado. Aún no creo que he trascendido, pero es un paso gigante para mi carrera como compositor.

Dejaste Bareto para hacerte un nombre propio, resaltar por tu cuenta. Sin embargo, hasta el día de hoy, siguen recordándote como el exintegrante. ¿Crees que ya has logrado tu objetivo?

Yo no reniego de eso, con Bareto hice cosas muy importantes. Curiosamente, muchos de los fanáticos creen que me llamo Bareto. Eso no me molesta, pero trato de explicarles que mi nombre es Mauricio. No tengo que sentirme incómodo por algo que hice en mi vida. Más aún, fue una etapa muy relevante. Renegar por estas cosas sería un poco mezquino de mi parte.

“Con mis amigos parrandeando”

Sueles mencionar que cada concierto en el que cantas es distinto. ¿Qué hace que el evento de este jueves sea diferente?

Es importante para la gente que trabaja en la música tropical. Todos entendemos que la Fiesta de San Juan es muy valiosa. Va a ser en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, una institución emblemática de la cultura nacional y para la música peruana en general. Acá se encuentran todas las culturas musicales del país. Que sea en este sitio es emocional para mí.

El concierto va a estar acompañado de danzas y platos gastronómicos típicos. En este caso, hemos preparado un show especial. Por la Fiesta de San Juan, vamos a dar más énfasis a las canciones de la cumbia amazónica.

¿Qué melodías podemos esperar que cantes en la Fiesta de San Juan?

Del último disco que hemos sacado, hay una canción que nos piden mucho. Se llama “El rapidito”, la cual fue inspirada en el sonido de la selva. También vamos a tocar las canciones clásicas, como de Juaneco y Los Mirlos.

Este jueves 21 de junio Mauricio Masones dará un concierto por la Fiesta de San Juan.

“Ay, primo Nando, quiero amanecer”

¿Qué podemos esperar de Mauricio Mesones en el futuro?

Se vienen cosas muy interesantes. Casualmente, este jueves 24 se estrena el álbum que grabamos en el Estadio Nacional. También, a fin de año va a lanzarse un nuevo disco, que es la continuación de otro con temas propios sacado en el 2021: “Viaje tropical”.

Creo que el grupo y yo estamos teniendo un trabajo ordenado. Estamos creciendo en varios aspectos: la parte musical, empresarial y humana. Mi idea no es avanzar rápido, es hacerlo sosteniblemente, siempre llevando el valor de la música tropical peruana. Eso, a su vez, es el objetivo de este grupo: valorar la melodía tropical del país.

Aparte del show por la Fiesta de San Juan, ¿cuáles serán tus próximos conciertos?

El 25 toco en La Merced. El 1 de julio estoy cerrando la primera fecha del Selvámonos en Oxapampa. El 9 estaré en el Alalaw Café y el 17 de julio soy uno de los invitados al concierto de Gian Marco por sus 30 años.