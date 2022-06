Los Ángeles Azules cumplen 40 años y lo celebran en Perú: “Siempre se le canta al amor”

Los Ángeles Azules llegaron a Lima y se presentaron este 9 de junio en el Arena Perú, donde hicieron bailar a sus fanáticos peruanos al ritmo de la cumbia con invitados como Américo y Angela Leiva. La exitosa banda mexicana conformada por los hermanos Mejía Avante cumple 40 años en la escena musical y para celebrarlo se encuentra en medio de una larga gira que, como anuncian siempre en todos sus conciertos, los llevará “De Iztapalapa para el mundo”.

El conjunto musical se instaló en el Hotel Pullman (Miraflores) y una hora antes del concierto, fueron recibidos por los representantes de la Embajada de México — el embajador Pablo Monroy Conesa y la agregada cultural Cristina Ruiz —, además de Mathieu Seigle, gerente general del hotel.

En ese mismo contexto, La República tuvo acceso para conversar en exclusiva con Elías ‘El Doc’ Mejía y José Mejía, miembros de la reconocida agrupación mexicana.

En primer lugar felicitarlos por la gira, está siendo muy exitosa, quisiera empezar preguntándoles: Después de 40 años en la escena musical, ¿cuál dirían que es el secreto para mantenerse juntos hasta el día de hoy?

Elías Mejía: Bueno, yo creo que es la unión familiar, siempre, que aunque es complicada a veces, hemos tratado de sobrellevarla . La música es nuestra, es nuestro trabajo. Tenemos un respeto para salir a trabajar y por eso hemos aguantado cumpliendo la mayor parte de los eventos que se han hecho durante todo este trayecto. Yo creo que es la educación que se ha tenido en la música y ha sido muy positivo.

¿Qué dirían que es lo mejor de celebrar estos 40 años? Si bien una larga trayectoria implica muchos momentos alegres, me imagino que también habrán tenido algunos momentos difíciles. ¿Qué dirían ustedes que han aprendido en este tiempo?

José Mejía: Yo pienso que lo mejor de todo esto es que seguimos unidos como familia . Eso es lo más importante para nosotros, que seguimos unidos. Mi hermano Jorge Mejía es el compositor de todas las canciones, él es el arreglista y todo.

Pasando un poco más a la escena musical actual. Es bien cierto que hoy en día hay mucha música; predomina mucho en Latinoamérica el reguetón y la música urbana. ¿Cómo dirían que encajan ustedes aun con la cumbia en estos tiempos?

Elías Mejía: Pues estamos tratando de hacer algunos duetos, por ejemplo con Guaynaa, que hizo “Cumbia a la gente” y que le gustó mucho al público que escuchaba algo más urbano. También, hace poco estuvimos haciendo el tema de “Otra noche” con Nicki Nicole, que también es otro tipo de artista muy diferente a lo que nosotros manejamos, pero siempre tienen (las colaboraciones) el estilo musical de Los Ángeles Azules. Eso es lo que nos hace diferentes en la cumbia. Yo creo que es algo que estamos aportando con otros artistas más jóvenes. Y pues la gente ha aceptado la combinación de esa música y nos ha ido muy bien.

Los Ángeles Azules junto a los representantes de la Embajada de México y el gerente general del Hotel Pullman. Foto: Víctor Chirre

Es cierto que los artistas con los que han colaborado, terminan haciendo las canciones más al estilo de Los Ángeles Azules. ¿Alguna vez pensaron quizás alejarse un poquito más de la cumbia como para experimentar o creen que con los instrumentos que utilizan ahora no necesitan hacerlo?

Elías Mejía: Pues mira, todos los arreglos que se han hecho actualmente sí han aportado estas “cosas diferentes”. El DJ nosotros ya lo traemos atrás, pero ahorita con esto ya vamos aportando más ritmos distintos. Entonces, lo más importante para nosotros cuando se hace un tema es tratar de mantener el estilo de la cumbia.

Así, por ejemplo, viene un Jay de la Cueva -el es de otra otra temática de música - y le pone su toque especial; viene nicki Nicole y pone su sello característico y se acopla muy bien con la música de nosotros. Entonces, en lo de nosotros no se mueve la base musical, sino que se van aportando nuevas cosas desde el género, lo que se hace muy interesante para mucha gente.

Hablando de los tiempos actuales, yo creo que la música evoluciona mucho también con la cultura y con las ideales que tiene la gente y muchos movimientos culturales. ¿Ustedes alguna vez han sentido que deben ser quizás un poco más cuidadosos al momento de componer música ya que se puede malinterpretar? Les pasó antes con el caso de la canción “17 años”. A raíz de esa experiencia, ¿consideran que como artistas deben tener ciertas limitaciones o debe ser completamente libre el proceso de creación musical?

José Mejía: Siempre se le canta al amor . Los Ángeles Azules no son de otro tipo de música, siempre se le canta al amor y la gente llega. Acabamos de venir de Buenos Aires, donde hicimos 6 Luna Park, todos llenos, ¡y la gente quería más! Entonces, siempre van a cantarle al amor. Allá empiezan a hacer las barras como en el fútbol. Se siente la pasión, se suben a los hombros y empiezan a cantar. Eso es lo que le gusta a la gente, gracias a ellos es que siguen (tocando) Los Ángeles Azules.

Los Ángeles Azules al final del concierto en Arena Perú. Foto: Instagram

Y ahora que ya han pasado 40 años de “Iztapalapa para el mundo”, literalmente es “para el mundo”, porque están yendo de lado a lado. ¿Cuánto tiempo seguiremos viendo a Los Ángeles Azules en el escenario?, ¿alguna vez se han planteado la pregunta ‘¿dónde o cuando pararemos?’ o siguen yendo así hasta que pase alguna sorpresa?

José Mejía: Lo que pasa es que... es hasta donde la gente nos continúe siguiendo. Tú vas a un evento, te empiezan a corear y haces de cuenta que estas empezando otra vez, porque son nuevas generaciones a los que estamos llegando con nuestra música romántica. Y ya ves a todos los ‘pibes’ en Argentina, y ya todos empiezan a corear como en el fútbol. Un día te vamos a invitar a que vayas y vas a ver, ¡se te enchina la piel de ver todo el bullicio de la gente! Todo eso es lo que nos tiene a nosotros de pie, seguir sacando éxitos para la gente que nos sigue.

La historia de ustedes es muy bonita. Escuché en una entrevista de 2021 que hablaban de su madre, que en paz descanse. Como última pregunta quisiera consultarles quizás algo más personal: ¿Qué tan importante creen que ha sido su madre para Los Ángeles Azules, tanto en el pasado como ahora?

José Mejía: Es la pilar de Los Ángeles Azules. Día que no queríamos tocar, ella nos decía “¿Cómo que no te vas?” Yo entraba a la casa y decía “¡Hoy no voy, yo no voy!” y ya cuando menos veo (entre risas) ¡ya traía el cinturón en las manos! “¡¿Cómo que no vas?! ¡A tus hermanos no los vas a dejar!”. Y luego, sin darme cuenta, ya estaba abierta la puerta.