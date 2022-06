Eddy Lover, ícono del romantic style, vuelve al Perú junto a Makano

El reconocido intérprete urbano Eduardo Mosquera, más conocido como Eddy Lover, regresa a Perú luego de varios años de ausencia. En esta oportunidad, se reencontrará con su fanaticada peruana para presentar su nuevo tour “Romantic Style”.

Eddy Lover, intérprete de temas como “Perdóname” (junto a La Factoría) y “No debiste volver”, no llegará solo. En su show pactado para el próximo domingo 12 de junio, también estará acompañado de su compatriota Makano.

Feliz de volver

El panameño se mostró emocionado por su regreso a nuestro país. “La verdad, cuando me dijeron que regresaría al Perú, no lo podía creer. Es uno de los primeros países que me apoyó en mis inicios y en parte les debo gran parte de mi éxito en la música. Solo les pido que esperen un poco y nos reencontraremos para cantar mis grandes éxitos y mis nuevos temas”, manifestó.

Eddy Lover y Makano ofrecerán lo mejor de su repertorio en el local Complejo San Juan (a 700 metros de Puente Piedra – Carabayllo, costado de las revisiones técnicas). Las entradas estarán a la venta en la puerta 4 del mercado Huamantanga y en el mismo local, o también a través de la página web Vao.pe. Informes al 932 967 296.

Reconoce el talento peruano

Asimismo, el cantante caribeño reconoció el gran talento que hay en el Perú en lo que se refiere a la música urbana y señaló que muy pronto espera compartir escenarios con algunos de nuestros artistas nacionales.