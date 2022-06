Mimi Succar lanza videoclip junto a La India de su nueva canción “Sin fronteras”

¡Emocionada! Desde que despegó su carrera musical, Mimi Succar no ha parado y sigue sorprendiendo a todos sus fans con los pasos agigantados que está dando en esta faceta. Esta vez, la mamá de Tony Succar anunció el estreno del videoclip de su canción “Sin fronteras”, una producción que trabajó junto a la artista internacional La India.

Por ello, a través de sus redes sociales, la jurado de “Perú tiene talento” celebró este lanzamiento e invitó a todos sus seguidores a que disfruten de este nuevo tema que ya está disponible en la plataforma de YouTube. Además, cabe mencionar que este clip fue grabado en el Callao.

Mimi Succar emocionada por su nuevo lanzamiento

“¡Familia! ya salió el videoclip oficial de “Sin fronteras”, con las increíbles La India, Haila Maria Mompie y mi chino increíble Tony Succar. Todo el elenco de bailarines, puro sabor al máximo nivel, grabado en el Callao” , escribió Mimi Succar en su cuenta oficial de Facebook.

Tras este anuncio, Mimi recibió el cariño de todos sus seguidores, quienes no esperaron para felicitarla y seguirle deseando muchos exitos en su carrera musical.

Mimi Succar asegura que nunca es tarde para cumplir los sueños

En varias oportunidades, Mimi Succar contó que siempre soñó con cantar y grabar un single. Por ello, Tony Succar, su hijo, quien es productor musical, le hizo realidad este sueño y grabó el tema “No me acostumbro”.

“Para cumplir tus sueños no hay edad. Lo que Dios destina para ti se va a cumplir. Que sigan soñando, estudiando, siempre sigan pensando que sí lo van a hacer. Por ejemplo, como cantante siempre quise hacer un disco, pero a veces le decía a mi esposo que si íbamos al mundo de la discografía con quién dejaría a nuestros hijos. Entonces, lo pausé. Pero no dejé de lado el entretenimiento. Al final, valió la pena, porque ahora estoy feliz de que mi primer sencillo ha sido gracias al trabajo de mis hijos y el apoyo que me dan”, dijo en una entrevista para La República.