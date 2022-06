Louis Tomlinson: ex One Direction deslumbró a miles de fans en el Jockey Club [CRÓNICA]

Por: Deysi Portuguez/ URPI-LR

Furor en Lima por ex One Direction. Una camiseta con la dorsal número 28 sobre el escenario anuncia que Louis Tomlinson está próximo a presentarse en la explanada del Arena Perú en el Jockey Club. Más de 20.000 fans esperan ansiosos corear todas sus canciones, especialmente las que interpretaba junto a la banda británica en el 2010.

El número 28 que lucía en el escenario es en honor a la camiseta que Tomlinson solía llevar cuando jugaba por el club de fútbol Doncaster Rovers de Inglaterra. Las fans no fueron ajenas a este detalle, incluso algunas acudieron con la camiseta peruana que llevaba el apellido del intérprete juvenil.

Antes de abrir el show estelar de la noche del miércoles 1 de junio, una impetuosa presentación de la banda norteamericana Sun Roon deleitó al público con sus sencillos como “Crashed my Bike” y “Something That You’re Missing”. Tras culminar su participación, el pedido a una sola voz es el siguiente: “Louis”.

Son las 9.10 de la noche. De pronto, las luces se encienden, los músicos ingresan, el público enloquece y la batería retumba al compás de “We made It”. Louis Tomlinson hace su aparición con una canción de su álbum debut “Walls”, cuya letra está inspirada en la superación de momentos difíciles que vivió en sus inicios junto a la boyband y cuya melodía nos devuelve a los años 90. Tras varios días acampando en los exteriores del recinto, por fin sus fans cantan “Lo logramos”.

Minutos después, Tomlinson brinda sus primeras palabras tras ocho años de ausencia en Perú. La última vez lo hizo en abril del 2014 cuando aún formaba parte de One Direction. “Quiero empezar dándoles las gracias a todas y cada una de las personas aquí. Gracias por venir a verme hoy”, provocando el grito de sus seguidores.

Louis Tomlinson causó furor en Lima con su concierto en el Arena Perú. Foto: Antonio Melgarejo, La República

Entre lágrimas y suspiros, la emoción estallaba en miles de fanáticas y fanáticos, quienes continuaron disfrutando a viva voz temas como “Dont let it Break Your Heart”, “Two of us”, “Always you”, “Too Young”, “Fearless”, entre otros. En una noche inolvidable tampoco podía faltar los más grandes éxitos de One Direction como “Drag me Down”, “Little Black Dress” y “Through the Dark”.

Pero lo que más emocionó a sus fans fue cuando Tomlinson prometió volver. “Lima - Perú, desde el segundo en que dijimos que regresaríamos a su hermosa tierra quedamos maravillados. Gracias, gracias, gracias. Estaré contando los días para regresar”, sostuvo antes de presentar su siguiente canción.

Finalmente, Louis se despide cantando “Kill my mind”, uno de sus más conocidos sencillos, desatando nuevamente la algarabía entre los fans.