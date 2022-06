Isabel Pantoja cautivó con su potente voz en su último concierto en Lima

Pamela Advíncula/ URPI-LR

La cantante Isabel Pantoja se reencontró por todo lo alto con su público peruano la noche del último miércoles, tras cinco años de su último show en el país. Miles se dieron cita en el Plaza Arena, del Jockey Club, en Surco, para acompañar a su artista en su concierto, como parte de su gira Enamórate.

Al ritmo de “América, América”, de Nino Bravo, tal como lo hizo en sus presentaciones en Argentina y Chile, la española abrió su recital en Lima e hizo delirar a sus fans, quienes no dejaban de cantar a viva voz sus canciones.

Durante la canción “América, América”, la intérprete —quien no viene atravesando su mejor momento en el ámbito personal y familiar— recordó a su hija adoptiva que nació en Perú, Isa Pantoja.

“Todo un inmenso Jardín, esa es mi Lima. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en mi hija...”, entonó estas palabras para goce y disfrute de sus fans.

Luego vinieron “Marinero de luces”, “Abrázame muy fuerte”, “Hoy quiero confesarme” y “Dímelo”, temas con los que recordó su amor por el Perú. También se dio tiempo para jugar con su público, a quienes confesó en reiteradas oportunidades que no está “enamorada”.

Pantoja recordó con cariño a Juan Gabriel

Prosiguiendo con su repertorio, la artista Isabel Pantoja recordó con amor a su compadre y hermano Juan Gabriel, de quien dijo le dejó escrito unos discos, dentro de ellos uno que se titula “Hasta que se apague el sol”, el cual, indicó, es un poema corto que dice “tantas verdades”. No dudó en dedicárselo a cuatro personas especiales de su vida.

“Es un pequeño poema cortito que dice tantas verdades, cómo nos estamos viendo los unos a los otros. Este cielo, que está con estrellas esta noche aquí en Lima, se lo dedico a cuatro seres de mi vida que están aquí ”, dijo Pantoja.

Luego siguieron “El moreno”, “Se me enamora el alma”, “Así fue”, entre otros temas que eran seguidos por su público al grito de “¡guapa!, ¡te amamos!, ¡quédate en Perú!”. Incluso hubo quien le propuso matrimonio: “Cásate conmigo”, gritó; pero la tonadillera le dijo que no. “Ya me casé una vez, no me caso más”, replicó, ante las risas de sus fans.

Felicitó a Lita Pezo, su imitadora

En otro momento de su recital, Isabel Pantoja se refirió a su imitadora en el país, Lita Pezo, quien se encontraba en primera fila cantando todas las canciones de su artista favorita. Pantoja consideró que más que considerarla una imitadora suya, la considera hoy como su alumna.

“Mi Lita Pezo, todas las chicas que están, ya no es que me imitéis, no: sois alumna mía... Para mí es un orgullo que lo hagáis, me siento orgullosa y que lo hagáis tan bien”, enfatizó.

Fueron dos horas y media de show, en los que el público de ‘La Pantoja’ bailó, gozó, lloró de emoción, se gastaron algunas bromas, pero sobre todo pudieron darse encuentro tras varios años, evento que fue posible gracias a la productora Work Shows Entertainment.