Tourista lanza “Tipo malo” antes de iniciar su gira internacional

La banda nacional Tourista está a puertas de emprender su gira internacional “My name is Tourista”. Para esta oportunidad, el trío sorprendió a sus seguidores con el estreno de “Tipo malo” , la segunda canción que es parte de su próximo disco de estudio. El video fue dirigido por su vocalista, Rui Pereira y grabado en la playa de Punta Hermosa.

“La canción nació luego de escuchar a dos amigas hablando sobre un tipo al que lo tachaban de ‘bad boy’ por no querer comprometerse con ninguna chica y pensé ‘qué pasa si él se enamora de verdad’. Al final, no será tomado en serio por los comentarios que giran en torno a él. El video lo hicimos en 48 horas porque estábamos en una carrera contra el tiempo y a pocas horas de la fecha de grabación no teníamos ni equipo de trabajo. Felizmente, cuando estábamos a punto de tirar la toalla, se sumaron Alessandra Sorroza como actriz y Viringo Films como camarógrafo, así logramos cumplir el reto”, comentó Rui Pereira, vocalista de la banda.

¿En qué consiste el videoclip de “tipo malo”?

En el clip se ve a Rui enamorado, caminando en la playa mientras es perseguido por Sandro y Genko, quienes intentan detenerlo para evitar que cometa una locura de amor. Esta nueva canción mezcla el rock alternativo, sello de la banda, con arreglos de trap y hyperpop. El tema fue producido en Lima por Alejo León de Big Monster.

Tourista emprenderá su gira internacional con nuevos temas

“Tipo malo” y “No me arrepiento” serán las canciones que los peruanos Rui Pereira, Genko y Sandro Labenita compartirán con un nuevo público en este viaje especial que los llevará por muchos destinos y festivales importantes de México, Perú y Colombia durante la segunda mitad del año.

Para despedirse de sus seguidores, Tourista ofrecerá un concierto especial en Yield bar del Centro de Lima el sábado 4 de junio, donde tocará todos sus éxitos y estará acompañado del Jaze, Olaya Sound System, Los Outsaiders.