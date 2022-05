Flautista peruano nominado al Grammy anuncia su retorno a los escenarios

Cesar Peredo sorprendió a sus seguidores luego de anunciar su regreso a los escenarios con lo mejor de su repertorio. El flautista nominado al Grammy espera reencontrarse con el público peruano, ya que prepara un merecido tributo al legendario músico puertorriqueño Dave Valentin, quien fue uno de los difusores del latin jazz.

El peruano prepara temas del reconocido percusionista como “The shadow of your smile”, “Oasis”, “Danzon for my father”, que serán entonados en su próximo concierto que se realizará el jueves 2 de junio en el lounge bar Cocodrilo Verde, Miraflores, desde las 10.00 p. m. Además, se podrán escuchar canciones de autoría del artista nacional.

El también compositor de jazz ha llegado a compartir escenario con Plácido Domingo, Rubén Blades, Juan Diego Flórez, Zamfir, Il Divo, Tania Libertad, Gian Marco, Chucho Valdez, Eva Ayllón, Cecilia Barraza, Pepe Vásquez, Fito Páez, Joan Manuel Serrat, Néstor Torres, Alex Acuña, Oscar Stagnaro, Jean Pierre Magnet y muchos más.

Músico emocionado por reencontrarse con el público peruano

El músico que ha sido nominado 4 veces al Grammy asegura estar contento de volver a los escenarios para deleitar a sus seguidores con sus temas, pues reveló que tiene preparadas muchas sorpresas para el público.

“Volver a Cocodrilo Verde es algo muy especial para mí, especialmente luego de las cuarentenas por pandemia. Pisar de nuevo su escenario y reencontrarme con el público en un espacio tan íntimo, es algo que espero con ansias” , indicó Peredo. “En este concierto tributo al maestro Valentin tendré lo mejor de su repertorio y también algunas sorpresas”, agregó en conferencia de prensa.

Cesar Peredo ha compartido escenarios con cantantes peruanos e internacionales. Foto: PR Cesar Peredo

Cesar Peredo regresa a los escenarios

Los seguidores de Cesar Peredo que desean ver en vivo el tributo al flautista Dave Valentin, pueden adquirir sus entradas a mediante WhatsApp al número 997 972 817.

La cita con el flautista peruano está pactada para el próximo 2 de junio en el lounge bar Cocodrilo Verde, Miraflores.