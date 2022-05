Ezio Oliva demuestra su éxito a nivel internacional. Este último viernes 20, el artista fue telonero en el show de Camila en el Arena de Ciudad de México como parte de la gira “Más vivo que nunca”. El esposo de Karen Schwarz pudo tener la oportunidad de presentarse frente a más de 20.000 personas a fin de cantar y bailar junto sus seguidores.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el músico peruano subió una foto del concierto en la que se visualiza una gran cantidad de público. Asimismo, no dudó en escribir unas conmovedoras palabras a sus fanáticos: “Que nunca nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños. Gracias, México, por tu cariño. Aún no puedo creer lo que acaba de pasar”, señaló el exvocalista de Ádammo.

Ezio Oliva comparte una foto de su concierto en México. Foto: Instagram

Karen Schwarz dedica emotivas palabras a Ezio

La presentadora de televisión Karen Schwarz no estuvo con Ezio Oliva en el concierto, ya que era el matrimonio de su hermano. Sin embargo, se mostró contenta, por el éxito musical de su esposo. Por ello, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras: “Amor, estoy tan orgullosa de ti. Más vivo que nunca”.

Asimismo, los fans y amigos del cantante reaccionaron de manera positiva a su publicación. Incluso, algunos de los seguidores mencionaron que asistieron al concierto en México y que les encantó su voz.

Canciones que tocó Ezio en el concierto

Ezio Oliva fue telonero en el concierto de Camila y presentó sus canciones más escuchadas en estos últimos años: “Cómo le hago”, “Con él”, “Siempre has sido tú”, “El calendario” y “30 horas”.

El famoso intérprete peruano no la ha tenido nada fácil, ya que por temas de trabajo radica entre nuestro país y tierras aztecas.