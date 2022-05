Camilo Echeverry, más conocido como Camilo, lanzó este 19 de mayo su más reciente sencillo “Pegao”, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El músico colombiano, en el video, nos muestra su etapa como padre y el gran amor que le tiene a su primera hija Índigo, a quien señaló como su mayor inspiración. La canción fue compuesta y producida por el cantante y Édgar Barrera, en colaboración con Andrés Castro y Nicolás Ramírez.

“Pegao” fue grabado en su casa y entre las escenas más resaltantes destacó aquella en la que el famoso aparece lavando pañales y cargando a la bebé. Su esposa Evaluna Montaner, junto a Cristina Saumeth, fueron las encargadas de dirigir este tierno clip.

Camilo anuncia su nuevo álbum “De adentro pa’ fuera”

Este 2022, el cantautor se encuentra renovado tras anunciar la salida de su nuevo disco “De adentro pa’ fuera”. Camilo sorprendió a sus fanáticos al postear un clip por medio de Instagram.

“Soy papá, pero de eso no se trata este video. El hecho es que, cuando Índigo llegó, llegaron canciones, ideas, proyectos, carcajadas, ganas de gritar, de bailar, de saltar, de viajar y de celebrar con ustedes, obviamente. Y me puse a pensar: ¿por qué no les cuento todo lo que viene en este 2022? Para que esperemos juntos en vez de guardarlo en secreto”, se escuchó decir al cantante colombiano.

En otra publicación de la misma red social, Camilo mostró un video conmovedor a lado de Evaluna Montaner y su hija Índigo. En él indicó: “Nuevo álbum ‘De adentro pa’ afuera’, septiembre. Ya casi empieza el tour, la felicidad. Ya casi los veo, tribu”.

Camilo muestra un video conmovedor en redes sociales, donde aparece Evaluna Montaner y su hija Índigo. Foto: captura de YouTube

Tour 2022 de Camilo

Esta nueva canción “Pegao”, además de ser parte del álbum de Camilo, el cual estará disponible en septiembre de 2022 bajo Sony Music, formará parte de su gira internacional “De adentro pa’ fuera tour”. El ganador de cuatro Latin Grammys tuvo miles de reacciones positivas por parte de sus fans al anunciar esta notica.

El cantante dejará su rol de padre para iniciar con su gira este 26 de mayo, donde realizará tres conciertos en México y luego continuará por Europa, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y Colombia.