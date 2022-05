Richard Clayderman: “El piano puede ser usado en cualquier tipo de música, incluido el reguetón”

¿Quién no ha escuchado alguna vez la “Balada por Adelina”? Este tema tocado por Richard Clayderman, que si bien no es de su autoría (es solo el intérprete), es la pieza musical que lo ha llevado a la fama internacional. Inclusive, la composición (que no es canción porque no tiene letra) fue usada muchas veces por el exalcalde de Lima Ricardo Belmont para emitir sus “pastillas para levantar la moral” en su canal de televisión, además de ser empleada en situaciones donde se busca motivar al ser humano.

Más de 40 años de carrera respaldan a Philippe Pagès (su verdadero nombre), quien ha anunciado que piensa, a sus 65 años, seguir tocando por 10 años más.

A modo de anécdota, este diario tuvo que enviar por correo las preguntas al ídolo del piano, debido a que sufrió un percance con su salud horas después de llegar a Lima. El miércoles 18 de mayo, evidentemente más recuperado, tocará en la Huaca Pucllana, donde interpretará temas de todos los tiempos y de todos los géneros con su piano y un fiel público. A continuación, la entrevista virtual que en exclusiva le concedió Richard Clayderman a La República.

El concierto de Richard Clayderman en la Huaca Pucllana será el próximo 18 de mayo. Foto: Richard Clayderman

PUEDES VER: Richard Clayderman vuelve a Perú después de 10 años para presentarse en la Huaca Pucllana

- ¿Cómo se encuentra de salud? Sabemos que tuvo un problema al llegar a Lima, pero parece que está mejor.

Afortunadamente tengo muy buena salud y creo que una de las razones de ello es debido a que nunca fumo, no bebo alcohol. Y eso me ha ayudado mucho a tener la oportunidad de viajar alrededor del mundo durante los últimos 40 años.

- ¿Es verdad que su primera intención ha sido ser un rockero famoso?

La historia fue que cuando era joven, cuando tenía 16 o 17 años, yo quería hacer música y con un grupo de amigos creamos un grupo de rock and roll, así que fui un rockero por unos pocos meses.

- ¿Ha estado inspirado, por ejemplo, en el famoso Festival de Woodstock?

Honestamente no realmente porque yo tenía otras ideas en ese tiempo en mi cabeza.

- Se volvió famoso en 1976, ¿considera que Olivier Toussaint y Paul de Senneville son sus mentores?

No hay duda. Ellos me seleccionaron de un grupo de pianistas. De alrededor de nueve pianistas, yo fui el feliz ganador de esa competencia y por supuesto ellos me abrieron el camino a lo que hoy es mi carrera.

- “Balada por Adelina” es sobre la hija de Paul de Senneville, ¿qué es de la vida de Adelina?

Adeline Senneville es ahora una mujer joven, de edad de algo como 50 años. Ella tiene dos encantadores hijos: Alexandra y Patrick. Ellos están muy bien. Algunas veces yo me encuentro con ella y siempre es un placer el poder encontrarnos.

- ¿Qué le parece que “Balada por Adelina” sea usada en eventos motivacionales y en la promoción de libros de autoayuda?

Nunca pensé en ello, pero posiblemente, por qué no, se ve muy bien.

- ¿Ha tenido la vocación por ser un músico romántico?

En realidad, lentamente yo he descubierto que mi personalidad sincera era romántica.

- Si no fuera músico, ¿sería, por ejemplo, deportista?

Yo hubiera soñado con ser un jugador de tenis o un jugador de fútbol, pero hoy yo soy un feliz pianista.

- ¿Tiene amigos que son celebridades? ¿Se puede ser amigo de una celebridad?

Muy pocos porque yo he pasado una gran parte de mi vida fuera de mi país y yo conozco muy pocas grandes estrellas.

- ¿Qué es lo que más recuerda de sus encuentros con Nancy Reagan, esposa del expresidente estadounidense Ronald Reagan?

Yo toqué en un concierto, ella estaba ahí, ella quería reunirse conmigo y muy amablemente me felicitó por mi presentación. Ella dijo al final: “Bueno, Richard, en cierto modo tú eres un príncipe del romance”. Y es así como algunos periodistas escucharon la historia.

El concierto de Richard Clayderman en la Huaca Pucllana será el próximo 18 de mayo. Foto: Richard Clayderman/Instagram

PUEDES VER: Richard Clayderman llega a Lima y celebrará sus 40 años de vida artística en Huaca Pucllana

- ¿Piensa que el piano que usted toca puede ser remezclado con música urbana, con reguetón?

Yo creo que el piano puede ser usado con cualquier tipo de música, incluido el reguetón, porque el piano es un instrumento tan hermoso que encaja con cualquier tipo de música.

- Llegó usted a decir que su sueño era tener una serie sobre su vida en Netflix, ¿ha hablado con algún productor sobre ello?

Honestamente hasta ahora no, pero me encantaría.

- ¿Algún miembro de su familia comparte con usted la vocación por la música?

Mi hijo tuvo algunas lecciones de batería cuando él era joven, pero de hecho él estuvo más interesado por sus estudios y el básquet.

- Con 70 millones de álbumes vendidos y 6.000 conciertos, usted es un hombre exitoso, ¿ha pensado en el retiro?

Yo creo que si yo pudiera hacer más conciertos por 10 años más, eso sería genial.

- El mundo está en medio de una guerra con la invasión a Ucrania, los precios suben y todavía hay incertidumbre por la pandemia, ¿piensa usted que un artista debe pronunciarse sobre lo que pasa en el mundo?

No, un artista debería guardar sus opiniones políticas en secreto.

- ¿Va a tocar canciones peruanas en su concierto en la Huaca Pucllana?

No, lamentablemente mañana (este miércoles 18) no presentaré ninguna canción peruana, pero definitivamente lo haré en el futuro.

- ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que se dedican al piano?

Cree en lo que haces, deja que tus emociones te guíen y trabaja, trabaja y trabaja.