Héctor Buitrago: “Soda Stereo fue un gran apoyo para el comienzo de Aterciopelados”

Aterciopelados regresa a Lima y, Héctor Buitrago adelanta que el repertorio incluirá temas clásicos y lo nuevo de la banda. “Va a ser el reencuentro después de muchos años de no visitar Perú. Sabemos que hay muchas personas esperando ese reencuentro, aprovechando también que es un momento especial que hemos atravesado todos, después de dos años de estar guardados, con restricciones. Todos queremos mirarnos a las caras, disfrutar de la música. Estamos preparando un repertorio bien contundente y algunas sorpresas”.

La banda colombiana famosa por los temas Baracunatana, Florecita Rockera y Bolera Falaz en la voz de Andrea Echeverri, reconoce que Soda Stereo fue clave en su carrera a mediados de los noventa. “Realmente la anécdota que más impacto tuvo fue el concierto en La Plata con 250 mil personas en la cual acababa de suceder un partido de fútbol en el que Colombia le había ganado 5 a 0 a Argentina. Además, era la primera vez que Aterciopelados visitaba ese país, nadie nos conocía y, abrirle en un concierto gratuito a Soda Stereo fue toda una experiencia muy difícil”, contó Héctor Buitrago.

Aterciopelados también teloneó una gira de la banda argentina en Estados Unidos. “Después vino la gira por muchos países y los promotores siempre querían que Aterciopelados tocara con Soda Stereo, que se repitiera la invitación de Gustavo Cerati de cantar con Andrea, La ciudad de la furia y, esto no pasaba todas las veces”, agrega sobre la invitación de Gustavo Cerati a Echeverri, para cantar a dúo en el unplugged de MTV. “Los promotores presionaban mucho si no pasaba y se molestaban. Eso no era cuestión nuestra sino de Soda Stereo y de los conciertos. Para nosotros fue un gran apoyo para el comienzo de los conciertos de Aterciopelados”.

Datos:

El concierto será el sábado 11 de junio en el Teatro Leguía. Tocarán también las bandas peruanas Rafo Ráez & Los ParanoiaS, Atómica y Bang4.