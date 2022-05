Tourista alista gira en México y Colombia, y anuncia show de despedida

Tourista anunció el primer tramo de su gira internacional “My name is Tourista”, la cual fue pospuesta por la pandemia de la COVID-19 en el 2020. El trío mencionó que México y Colombia serán los países que visitarán entre junio y agosto. Además, el grupo no ha dejado fuera a nuestro país, pues se presentarán en distintas ciudades del Perú para presentar sus nuevos temas.

“ Estamos muy entusiasmados con esta gira porque volvemos a México y Colombia después de mucho tiempo, pero esta vez no solo a CDMX y Bogotá , sino que estaremos en varias ciudades de cada país y en festivales importantes como el Machaca en México y el Día de Rock Colombia respectivamente”, comentó su vocalista, Rui Pereira.

Tourista se despide con show especial

Tourista está muy entusiasmado con su gira internacional. Por ello, para despedirse de todos sus fans, ofrecerá un show especial en YIELD BAR del Centro de Lima, donde tocará sus mejores canciones y estará acompañado del rapero JAZE, la cumbia de Olaya Sound Systemy el rock alternativo de Los Outsaiders, además del DJ Pyramids.

Tourista Foto: difusión

Tourista alista nuevo tema antes de salir de gira

El trío integrado por Rui Pereira (voz y guitarra), Genko (guitarra y sintetizadores) y Sandro Labenita (batería) sorprendió con su nuevo tema “No Me Arrepiento”, el cual, a poco tiempo de su lanzamiento, cuenta con más de 50 mil reproducciones en sus plataformas digitales. Además, la banda adelantó que antes de salir de gira presentará una nueva canción.