Koky Bonilla, líder de Afrodisíaco: “Gracias a ‘Al fondo hay sitio’ llegamos a otros países”

Afrodisíaco, la banda de rock peruana que dio vida a las escenas de “Al fondo hay sitio”, regresó a la escena musical tras una pausa obligatoria por la pandemia. Muchos recordarán éxitos como “Date la vuelta”, “Dónde está el amor” y “Mi error”; ahora estrenan la nueva versión del tema “Borracha cha”, con la que confirman su retorno.

“Estamos muy contentos, hace un par de semanas, tuvimos un par de tocadas en Cusco y en Huaraz. Hemos preparado un nuevo show para este 2022″, dijo Koky Bonilla, vocalista del grupo y con quien La República conversó para conocer más detalles de sus nuevos proyectos.

Gracias a plataformas digitales como TikTok, Afrodisíaco se ha mantenido vigente e incluso se hizo viral con el tema “El tiempo”, donde figuras como la actriz Merly Morello y Daniela Olaya se animaron a crear un trend. “La música se ha recreado y ahora las canciones están llegando mucho más directas, algunas hablan de situaciones cotidianas, otras de desamor, otras de cosas divertidas”, agregó Koky Bonilla.

“Al fondo hay sitio”, “Maricucha” y otras producciones peruanas musicalizadas por Afrodisíaco

¿Cómo incursionaron en la musicalización de series y películas nacionales?

A mediados de 2002, una serie de TV peruana nos pide permiso para usar algunas canciones de nuestro segundo álbum para una serie que se llamaba “Qué buena raza”, dio un buen resultado y de ahí comenzó una seguidilla de series como “Mil Oficios”, “Así es la vida” y finalmente “Al fondo hay sitio” que este año se vuelve a reinventar.

Vimos la posibilidad de poner canciones en estas series con muy buena aceptación del público y que tenían llegada, cosa que no hemos necesitado de la radio para publicitar nuestras canciones. Y eso no es una novedad porque muchas populares canciones de otros artistas peruanos han estado en series o novelas como “Gorrión” de Gian Marco, “Carreteras mojadas” de Christian Meier; entonces las canciones en las novelas es fundamental, nos ha dado un buen efecto.

Siendo “Al fondo hay sitio” la más importante

Si, gracias a “Al fondo hay sitio” llegamos a otros países donde la serie era muy popular, como en Bolivia, Ecuador, partes de Centroamérica. Este 2022 (la serie) también viene con el paquete completo, recreando las situaciones y música nueva gracias a la producción musical a cargo de Juan Carlos Fernández, que tiene mucha fe en nuestro trabajo y es un gran amigo.

¿Cuáles son sus canciones más escuchadas?

Las canciones que más recuerda la gente son las más románticas. Tenemos una canción que en verano se hizo viral en TikTok, se llama “El tiempo”. Es una canción interpretada por Afrodisíaco que es de “Al fondo hay sitio”. También “Dónde está el amor”, “Mi corazón”, “Mi error”, “Un loco amor”, mientras que “Dame un poco más” es de la serie “Señores papis”. Y en la serie “Maricucha” tenemos la canción “No puedo alejarme de ti”.

Afrodisíaco, una banda que juega con diferentes géneros musicales

Llevan más de 20 años, y son una de las bandas que si bien entran en la categoría de rock, también han jugado con otros ritmos como la saya, reggae, cumbia

La música se está reinventando, ahora escucho en la radio a Rauw Alejandro o Sebastián Yatra, me parece fabuloso lo que hace Camila Cabello. Siempre tratamos de agarrar algunos elementos para recrear nuestra música porque Afrodisíaco es una mezcla de ritmos.

Hemos hecho hasta saya con nuestro querido amigo Pelo D’ Ambrosio, que sonó mucho en Chile y Bolivia, también canciones con Los Rabanes de Panamá; con La Mosca Tsé-Tsé o Los auténticos Decadentes de Argentina, que son grandes amigos.

Hemos creado muchas canciones por esa inquietud de usar el reggae o el pop como un caballito que va recorriendo muchos lugares. Nosotros no tuvimos ningún problema en compartir escenario con gente del folclore, de la cumbia y con el rock; lo que sí creo es que no llegaremos nunca a hacer algo salsero porque no tengo mucho acercamiento con ese género, pero sí me gusta escucharlo.

La falta de apoyo a músicos peruanos

¿Consideras que falta dar apoyo a las bandas nacionales?

Cuando logramos pegar con una canción y ha trascendido en los últimos años ha sido por la TV, pero cuando sonamos en la radio es otro misterio porque la radio es más cercana a la gente y, lamentablemente, en el país la radio no tiene cobertura para nuevos talentos o nuevas canciones. Esto me llama la atención porque para el rubro del género de la salsa, de la cumbia, sí se da a veces.

Me gustaría que en el género del rock, del pop o de la fusión se le dé más cobertura a los talentos nuevos que son un montón, pero seguimos escuchando las mismas canciones de hace 20, 30 años atrás en esos géneros.

Eso sí, me parecería muy saludable que haya más apertura de que se cumplan las leyes, ya que en la Ley (Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, Ley 28131), se dice que hay que tener más cobertura de porcentaje de producción nacional, pero básicamente no se cumple.

Koky Bonilla: “El Perú sería una potencia musical si es que sonara mucho más producto peruano”

El cantante Koky Bonilla considera que debido a “una costumbre y un mal hábito” diferentes casas radiales musicales solo emiten las canciones más populares internacionalmente.

Asegura que nuestro país tiene mucho que mostrar, no exclusivamente en el ámbito gastronómico o turístico, pero hace falta concientizar el problema.

“En el Perú hay cosas espectaculares en la música, desde la balada hasta el folclore, pero uno prende la radio y escucha cualquier cosa menos música de peruanos , entonces yo creo que se debe a un facilismo, a una zona de confort de la gente de la radio que no quiere arriesgar”.

¿Cómo fue la recepción de Afrodisíaco en la radio?

Ha resultado fabulosa. “Dónde está el amor” es una canción que llegó hasta número uno en radio Ritmo Romántica, (espacio) donde nunca pensé en sonar porque no era mi rubro, pero ahora, gracias a las novelas, me llamaron un día, la pusieron y fue tan pedida...

Entonces qué pasa, que nadie va a saber qué tan buena está la música hasta que alguien la escuche; tienes que darle una oportunidad , una semana, dos semanas para ver si tiene recepción y así buscar canciones del repertorio nacional para que no digamos en el futuro que esta generación no hizo nada.

De hecho que si We the lion, Laguna Pai sonaran en radios, imagínate, sería un soporte para que puedan trascender internacionalmente, porque eso es lo que te pide un catálogo internacional, “‘¿Cómo te va en tu país?’ ‘Bueno, ahí’, ‘¿suenas en tu país?’ ‘No, pero lleno un estadio, ah’”. Y eso no es culpa del artista, sino de los medios de comunicación.

Afrodisíaco cuenta con ocho producciones discográficas y nació en 1998. Foto: prensa /Afrodisíaco

El choque de la pandemia en el rubro musical

¿Qué pasó con la banda durante estos dos años y cómo ven el panorama ahora que ya se han normalizado los shows?

En pandemia tuvimos que reinventar nuestra forma de vida, nosotros implementamos en nuestra casa un miniestudio, una tarjeta de audio, un programa para grabar en la computadora, un buen micrófono y así hacer canciones. En este tiempo hemos compuesto no menos de 20 canciones, hemos grabado a la distancia.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Sacar un álbum este año (diez a doce canciones). Hace una semana lanzamos el single “Borracha cha”, que es como un cha cha chá, pero rock de una canción bastante popular en el 2000 junto a los autores originales. También planeamos dar muchos conciertos y por ahí intentar unos festivales internacionales, ya que se están abriendo puertas. Asimismo, seguir con lo de las series y otras películas que nos han llamado para hacer algunas canciones.

Sobre las controversiales publicaciones de Pedro Suárez Vértiz

¿Qué piensa sobre la última publicación de Pedro Suárez Vértiz donde emite un discurso machista?

Sé que a veces publicas cosas muy personales, a veces muy controvertidas. Yo conocí a Pedro a principios de los 90 gracias a la banda Arena Hash, tocamos en varios conciertos juntos en su presentación del álbum “El rey del ah ah”, yo tenía una banda de rock y compartimos, nos hicimos buenos amigos, pero digamos que no sé mucho de él desde hace unos años.

Es muy controvertido para hablar, a veces se excede en sus publicaciones. Recuerdo haber escuchado otras locuras parecidas, pero sí, en realidad, yo no comparto esa idea. Definitivamente, uno tiene que quererse, amarse a sí mismo antes que pensar en los demás.

"Yo conocí a Pedro Suárez Vértiz a principios de los 90 gracias a la banda Arena Hash, tocamos en varios conciertos juntos", dijo Koky Bonilla. Foto: Pedro Suárez Vértiz/Facebook

El accidente automovilístico que cambió la vida de Koky Bonilla

¿En qué te inspiras para escribir canciones?

Hay un factor muy importante en el autor, compositor, es el factor de las vivencias. Yo personalmente más o menos a finales del 2004 tuve un accidente automovilístico que casi me cuesta la vida y fue producto un poco del cansancio, de la monotonía y de estar permanentemente en los shows.

Nosotros tuvimos una época demasiado fuerte, fueron casi 4 años de estar girando y tocando por todo el país, dando los mismos conciertos en los mismos sitios: costa, sierra y selva; fuimos a algunos países, afuera, como Colombia, México, Estados Unidos. Tuvimos un contrato muy bueno con Universal Music.

Finales del 2004 tengo este accidente y la libro, desperté en sala de emergencias, tengo a mi hija que ahora ya es una psicóloga egresada, es mi orgullo, y en ese momento lo único que hice fue regresar donde ella, buscarla y abrazarla y tener el sentimiento de que por un momento casi se acaba todo.

"Las canciones comenzaron a tener otro tinte y la gente comenzó a agarrarme más cariño porque se identificaban con esta historia”, dijo Koky Bonilla. Foto: Afrodisíaco/Instagram

El accidente cambió tu forma de pensar

Tuve un año sabático en el que decido no hacer nada, desarmé el grupo y todos me llamaron la atención, se molestaron conmigo porque se iban a quedar sin trabajo, pero decidí hacerlo porque casi me cuesta la vida y no exagero porque mi auto quedó hecho trizas.

Ese año empiezo a ver las cosas de otro punto de vista, a componer canciones desde otra óptica y hago un álbum solista que se titula “Nada está perdido” y algunas canciones finalmente se usaron.

“Nada está perdido” habla de Dios, un poco de la vida y hay otra canción en ese disco que se titula “Dónde está el amor”, que esa fue la que emplearon en “Al fondo hay sitio” años después.

Koky Bonilla renació tras ese oscuro episodio

El artista Koky Bonilla señaló que a raíz de ese accidente tomó la vida más pausadamente. “Cuando te suceden cosas tan radicales en la vida y te samaquean, empiezas a recapitular y a ver todas las cosas que dejaste de hacer o las personas que dejaste ir por estar en lo frenético de la música, en el viaje y la locura”.