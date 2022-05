Guillermo Dávila confirma fecha de su concierto tras postergar presentación del Día de la Madre

Guillermo Dávila se prepara para pisar suelo peruano con su gira “Cerca de ti” tras cancelar su show por el Día de la Madre. El intérprete de “Cuando se acaba el amor”, “Barco a la deriva”, “Sin pensarlo dos veces” y otros éxitos llegará el próximo junio para deleitar a sus seguidores con su mejor repertorio musical.

La página oficial de Instagram de Teleticket se encargó de revelar el concierto del también actor venezolano. “Guillermo Dávila regresa a los escenarios como parte de su gira ‘Cerca de ti’”, escribieron. “Este 25 de junio volveremos a escuchar sus grandes éxitos”, añadieron.

El exjurado del reality de canto “La voz” de Latina televisión realizará su show en el Círculo Militar de Jesús María. Asimismo, aseguraron que las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma web o de manera presencial en los diferentes módulos de Teleticket.

Teleticket confirma próximo concierto de Guillermo Dávila. Foto: Teleticket/Instagram.

¿Por se canceló el concierto por el Día de la Madre?

En la página de venta de entradas de Teleticket se detalló que el baladista debió presentarse arribar a suelo peruano previo al Día de la Madre; sin embargo, el show fue postergado. “Motivos ajenos a la producción, determinaron el cambio de fecha. En un principio se esperaba que arribara a Lima por el Día de la Madre; pero, ya todo está quedando listo para que Dávila ofrezca a sus seguidores un concierto espectacular que, recordemos, tuvo que postergar por la pandemia”, se lee en la publicación.

Guillermo Dávila postergó su presentación del Día de la Madre. Foto: captura Teletiket.

Guillermo Dávila triste por la muerte de su hermana

El cantante sorprendió con una triste noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que revelaba pasaba por un momento muy doloroso. Además, Guillermo Dávila pidió disculpas a los fans que se acercaron a él para pedirle autógrafos y contó lo ocurrido durante el velorio de su hermana María Elena. “En una noche que no podía estar más triste por la difícil partida de mi hermana, se apersonaron a la funeraria mucha gente sin saber qué podría llegar a esto esto para mí. Solicitando un autógrafo y tomarse una fotografía. Será que a mí no me enseñaron cómo comportarme en esos momentos y a las fans tampoco”, precisó.