Expareja de Renato Tapia lo acusa de haber querido interrumpir su embarazo

Magaly Medina cumplió su promesa. En el estreno de “Magaly TV, la firme”, la ‘Urraca’ lanzó un reportaje ‘bomba’ en el que Daniela Castro, expareja de Renato Tapia, le acusaba de no querer reconocer a su hijo. A lo largo del segmento, la madre del menor contaba toda su historia. Durante un viaje del futbolista a Perú, mientras ya estaba casado, visitó a quien fue su novia de la infancia. Fue aquí cuando quedó embarazada y el deportista le dijo que interrumpa la gestación.

“Yo le dije: ‘No aborté a los 16 y no voy a abortar a los 21′. Él me dijo: ‘Piénsalo’”, relató. Daniela Castro le aseguró que no se iba a meter en su matrimonio. La respuesta de Renato Tapia fue sorprendente. “No me interesa mi matrimonio, lo que me interesa es mi carrera”, exclamó. La expareja del futbolista continuó con su embarazo y el deportista la bloqueó de redes sociales.

Familia de Renato Tapia conoce al hijo de Daniela Castro y lo iban a visitar

La madre del menor reveló que la familia de Renato Tapia conocía a su pequeño hijo de 6 años. Daniela Castro aseguró que todos ya conocen de manera personal al niño, a quien le gusta jugar el fútbol y tiene gran parecido con el deportista.