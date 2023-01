¿Quiénes son los artistas peruanos que apoyan las protestas y piden la salida de Dina Boluarte?

¡Ahora se conoce quién es quién! El Perú está viviendo una de sus crisis políticas más fuertes en su historia reciente. Algunas noticias e imágenes que vemos en pantalla nos recuerdan a las épocas de dictadura y guerra interna que se vivieron hace unas décadas. Otra de las cosas en las que se parece nuestra coyuntura al pasado es en el silencio que guardan los artistas por no causar las especulaciones de su público, aunque hay algunas excepciones.

Hasta el momento, la crisis ha dejado más de cincuenta muertos y, por esa misma razón, es importante que los líderes de masas expongan sus posturas para pedir calma y exigir, a nivel mediático, el diálogo de verdad entre la presidenta Dina Boluarte, sus ministros y los líderes indígenas que están exigiendo lo que se les olvidó por mucho tiempo a las autoridades: escucharlos. A continuación, te contaremos qué personajes de la farándula están teniendo participación en redes sociales dando su punto de vista sobre este delicado tema.

Gisela Ponce de León

La actriz limeña Gisela Ponce de León encabeza la lista de los famosos que no avalan el comportamiento opresor de los policías, pero tampoco de los huelguistas que muestran su lado más violento. Durante todos los días de protestas en Lima, la también cantante ha ido mostrando información alternativa de los medios de comunicación independientes y cuestionando a sus seguidores que no piensan como ella.

De hecho, una de sus últimas historias en Instagram relataba los hechos que han vivido los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al ser detenidos arbitrariamente en su casa de estudios. Además, replicó la canción de una señorita con un mensaje de reflexión.

Lucho Cáceres

El actor Lucho Cáceres, quien es uno de los más polémicos por sus actitudes violentas con los reporteros de programas de espectáculos, también ha dado su punto de vista, ya que es muy afín con las propuestas que están planteando los ciudadanos de Puno, Cusco, Arequipa, entre otros departamentos del sur. En su cuenta oficial de Instagram, el artista peruano ha compartido desde el 15 de enero contenido alusivo a las marchas que se vienen realizando.

De esa forma, hizo una convocatoria para la primera marcha del 19 de enero a nombre de todos sus compañeros de trabajo. En la leyenda de la imagen se puede leer: “No somos terroristas y nadie nos azuza. Ahí estaremos con nuestros hermanos del sur. Una cosa es ser ‘artista’ y otra ‘un trabajador del espectáculo’. El artista, cuando lo es, no puede ser indiferente al dolor de su pueblo ”.

PUEDES VER:

Yarita Lizeth

La cantante vernacular Yarita Lizeth fue una de las primeras que se pronunció junto a varias de sus compañeras y darle todo el apoyo logístico que necesitaban los ciudadanos de Puno, ciudad natal. Tal su fue desprendimiento, que prestó su bus con el que se moviliza para sus presentaciones y brindó donaciones de agua y comida para que sus representantes pudieran solventarse en la capital, hasta donde llegaron para hacerse escuchar.

Ella sostuvo que más de 50 muertos no fueron capaces de sensibilizar a las autoridades para que tiendan una mesa de diálogo entre ambas partes. No obstante, su solidaridad no culminó ahí, ya que después de la intervención policial a sus compatriotas el pasado 21 de enero, tomó la decisión de venir a defenderlos: “ Antes de ser artista, yo soy humana, soy persona, soy una chica provinciana, soy aimara, soy serrana, soy del pueblo, soy de mi tierra de Juliaca. Todo lo que han hecho con mi pueblo… Me han mandado audios reales de los policías que están maltratando a mis hermanos injustamente (…), por esa razón estoy herida, estoy triste”. Finalmente, se supo que donó 50.000 soles para los manifestantes puneños.

Jason Day

Otro de los actores que no dudó en mostrar su postura desde que las manifestaciones llegaron a Lima y hasta de que se produjeran fue el actor Jason Day, quien incluso fue criticado por otros famosos del medio como Mario Hart, quien le cuestionó que se presente en la marcha, así como las ideas que defiende en redes sociales.

Jason Day apoya marcha de los ronderos. Foto: Jason Day/Instagram

Todo inició cuando el pasado 18 de enero, el famoso escribió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que decía: “ Los ronderos, quienes defendieron los Andes de la demencia terrorista, mañana (hoy) marcharán para defender el voto justo y libre de los Andes. Un sector de limeños que entiende muy poco del país en el que viven, pretenden invalidarlos”. Además, acotó: “ No podrán. Ni con su racismo exacerbado ni con vergonzosos llamados a golpe de Estado. En el país de todas las sangres se respetan todos los votos”.

Jelly Reátegui

La talentosa actriz Jelly Reátegui también mostró su sensibilidad y empatía con las personas que están protestando a favor de la salida de la presidenta Dina Boluarte y, aunque no muestra su postura a favor de ellos, sí pide que haya diálogo para que paren las muertes en nuestro país. De hecho, el 19 de enero, día en que fue la marcha central en Lima, la artista y un grupo de compañeros tenía la presentación de una obra de teatro, pero la postergaron para visibilizar la problemática social.

De esa forma, dejó claro cómo es que el escenario nacional no solo afecta a los empresarios del rubro de comidas, agricultura y demás, sino también a la coyuntura artística, quienes también están paralizados.