Paolo Guerrero se encuentra en Lima mientras se alista para partir a Argentina e integrarse al club Racing y jugar la temporada 2023. Durante esta estadía, el deportista protagonizó un incidente con la Policía mientras manejaba su auto. “Amor y fuego” presentó un avance de su edición de este lunes, en el que mostrarán qué pasó en la intervención. Según se pudo apreciar, su actual pareja Ana Paula Consorte también se encontraba a bordo del vehículo. Una acción del hijo de Doña Peta llamó la atención de televidentes.

En las imágenes se ve a uno de los oficiales tomarse una foto con él. El delantero de la selección peruana salió del medio de transporte para aparecer en el selfie del agente del orden.

No se sabe con certeza si Guerrero habría recibido una multa o simplemente se pudo haber tratado de una llamada de atención. No se descarta una posible inspección nocturna.

Paolo Guerrero encara a reportero de “Amor y fuego”

En su llegada a Lima, Paolo Guerrero fue abordado por los reporteros de “Amor y fuego”, que le hicieron preguntas sobre el presunto embarazo de Ana Paula Consorte.

“Felicitaciones por el nuevo ‘Guerrerito’ que viene”, dijo el periodista al ‘Depredador’. La reacción del deportista peruano no se hizo esperar. “A mí no me llamen tóxico”, expresó Paolo.

Paolo Guerrero llegó a Perú con su actual pareja y pasó incómodo momento con reportero de "Amor y fuego". Foto: captura/Willax

Paolo Guerrero y Ana Paula pasean en lujoso yate

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, se lució en las playas de Lima mientras pasa unos días en Perú. Ambos fueron captados en un yate por los balnearios del sur de la ciudad.

Cámaras de “Amor y fuego” siguieron los pasos del futbolista y no se perdieron ningún detalle de lo que hacen los enamorados. En las imágenes también se los ve disfrutando de la gastronomía del país.

¿Qué dijo Alondra por presunta paternidad de Paolo Guerrero?

Mucho se dice que Paolo Guerrero sería nuevamente papá y, ante el rumor, su expareja Alondra García fue consultada sobre una presunta nueva paternidad del futbolista.

“Ya, chicos. Me tengo que ir, de verdad. Me están esperando para grabar y estoy tardísimo. Un beso para ‘Amor y fuego’”, fue la reacción de la empresaria al ser abordada por el programa de Willax.