¿Quién es la esposa de Mathias Brivio y por qué decidieron no tener más hijos juntos?

¿Ya no tendrá más hijos? El presentador Mathias Brivio es un multifacético comunicador que no ha tenido problemas en acoplarse a los diversos formatos de programas que le ha tocado conducir desde que ingresó a la televisión. Además, no conforme con eso, también incursionó en el mundo de la radio como locutor y en el rubro empresarial.

Como se sabe, el excompañero de Johanna San Miguel constituyó su propia productora audiovisual, ya que estaba inmerso en ese mundo y vio una muy buena oportunidad de negocio. Su compañía más importante ha funcionado como ha querido y, con esto, nos referimos a su familia, que es su motor más grande para darlo todo día a día. Acerca de él se ha dicho mucho, pero de su esposa se sabe poco. ¿Quieres conocer más? Te decimos.

¿Cómo nació el amor entre Mathias Brivio y su esposa?

El recordado programa “En boca de todos” sorprendió al conductor de “Esto es guerra”, en ese entonces, Mathias Brivio, a fines del 2019. En televisión nacional pusieron una foto de ambos y el conductor se sonrojó. No obstante, no dudó en dedicarle algunas palabras, fiel a su estilo, diciendo que fue lo mejor que le pasó.

Añadió: “ Ella sabe todo lo que la quiero y todo lo que significa para nosotros... La idea de mantener nuestras vidas en reserva es de decirnos frente a frente nuestras muestras de amor y todo el tiempo lo he hecho así. Lo que puedo decir es que es muy importante para mí, tenemos una familia extraordinaria, tanto ella como yo nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos recorrido y estoy muy contento de tenerla a mi lado”.

¿Quién es la esposa de Mathias Brivio?

Su nombre completo es Alejandra Rosemberg y su mundo está muy alejado de la televisión porque nunca se le vio en pantalla chica. El conductor Mathias Brivio tuvo a su primogénita Julieta (17) antes de conocerla, pero tras unirse en matrimonio con ella constituyeron su familia con sus dos bebés, Tiziana (12) y Eugenio (7). En una entrevista que le hizo el diario Trome reveló acerca de la paternidad: “ Hay algo que siempre me gusta reconocer. Creo que nací para ser papá. Me encantan los niños. Siempre he tenido ese sentimiento de paternidad arraigado en mí ”.

En una entrevista que le hizo “Reporte semanal” a inicios del 2020, el presentador reconoció que se casó con terno blanco y zapatillas rosadas, pero regaló sus zapatos. En el programa de América Televisión, el showman reconoció que llegar juntos hasta donde están ahora no ha sido nada sencillo y que para eso han pasado por varias “idas y venidas” en su relación.

¿Por qué Mathias Brivio ya no puede tener más hijos?

La razón por la que el conductor Mathias Brivio no podrá tener más niños, ni con su esposa Alejandra Rosemberg ni con ninguna otra mujer, es debido a que se sometió a la vasectomía. Así lo dio a conocer cuando el youtuber Jesús Alzamora lo entrevistó para “La lengua” y el expresentador de “Yo soy” le comentó que estaba pensando en invertir en dicho procedimiento.