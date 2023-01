Mariella Zanetti es una de las actrices cómicas con mayor trayectoria en Perú y de las más queridas. Con sus ocurrencias, ha sacado más de una sonrisa a los televidentes que veían sus sketches. La intérprete fue una de las invitadas al programa de Julian Zucchi y Yiddaá Eslava, en YouTube, para hablar de su evolución artística a lo largo del tiempo. En el programa, recordó algunas anécdotas de su época de vedette e incidencias relacionadas con las fotografías.

¿Qué dijo Mariella Zanetti sobre ciertos fotógrafos?

La exfigura de “Recargados de risa” relató que rechazó las propuestas laborales de ciertos fotógrafos por sus sugerentes peticiones. Dijo que se excedían con sus solicitudes cuando querían fotografiarla.

Mariella Zanetti saltó a la fama gracias a su paso por "Risas y salsa". Foto: Archivo GLR

“Pedían posiciones fuertes”, señaló la caracterizadora. “¿Cualquiera puede ser ‘malcriada’?”, le preguntó el actor argentino.

“A mí cuando me llamaron para tomarme fotos en ‘Las malcriadas’, yo decía que no porque era demasiado”, respondió Mariella Zanetti.

En esa línea, recordó los calendarios que realizó a lo largo de su vida, en especial uno de ellos que llegó hasta el otro lado del mundo. “Yo hice un calendario que lo vendí y gané un montón, yo no sé cómo habrá sido, pero yo vendí mi calendario hasta en Japón”, resaltó la actriz.

Mariella Zanetti revela que tiene enfermedad

En otro momento de la entrevista, Mariella Zanetti reveló que tiene una enfermedad que la aqueja, pero no quiere decir cuál es porque no busca sacar provecho de ello.

“Fue la primera vez que me desmayé y a nivel nacional, y la gente decía que yo fingía. Y yo en mi vida fingiría una enfermedad o una situación”, contó.

“Mucha gente no sabe que yo sufro de una enfermedad, y mucha prensa a mí me pregunta, me quieren hacer reportaje sobre eso y yo digo no”, agregó la actriz cómica.