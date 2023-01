Mariella Zanetti revela que fue detenida por no pagar soborno a policía: “Me pidió plata y no le di”

Mariella Zanetti sorprendió a todos sus seguidores con unas declaraciones que brindó recientemente en una entrevista con Julián Zucchi y Yiddá Eslava. La actriz compartió algunos pasajes de su vida, entre ellos, una mala experiencia que protagonizó con unos efectivos policiales. La exvedette contó este impasse que vivió en medio de una dinámica que realizó con los conductores del programa de YouTube, donde le pidieron mencionar tres lugares donde casi la arrestan.

“Saliendo de una discoteca, de una comisaría y una playa” , respondió Mariella y dejó boquiabierta a la pareja, quienes le pidieron que cuente detalles de ello.

¿Qué pasó con Mariella Zanetti?

Mariella Zanetti contó que aceptó tomar un sorbo de una bebida que le ofreció uno de sus fans. Luego, cuando ella y sus amigos se disponían a retirarse del lugar, fue detenida por unos efectivos de San Borja.

“Justo un fan me mandó una botellaza de champagne y yo, para no despreciar, lo único que hice es tomar un sorbito y me fui. Y la policía que era de San Borja estaba afuera como que esperando que caiga y yo estaba manejando y los que sí estaban bien borrachitos eran mis amigos y mi hermana”, explicó.

Mariella Zanetti revela que padece enfermedad

Durante la entrevista, Mariella Zanetti también contó que padece de una enfermedad, sin embargo, no quiso ahondar en detalles de esta.