Mariella Zanetti revela que está mal de salud: “Mucha gente no sabe que sufro una enfermedad”

Mariella Zanetti llenó de preocupación a todo el público en el 2021 cuando se presentó en el set de “En boca de todos”. La actriz estaba hablando del viaje que realizó a Estados Unidos junto a su hija cuando se desvaneció, cayéndose de forma brusca al suelo . Si bien al inicio se creyó que se trataba de una broma, los conductores se alarmaron al percatarse que era algo real, por tanto, decidieron mandar a comerciales.

¿Qué dijo Mariella Zanetti sobre su desmayo en vivo?

Desde el momento del incidente, Mariella no se pronunció sobre lo ocurrido. Sin embargo, recientemente, la también empresaria reveló detalles de su estado de salud y de los motivos detrás de su desvanecimiento.

“ Fue la primera vez que me desmayé a nivel nacional. La gente decía que yo fingía. Y yo en mi vida fingiría una enfermedad o una situación ”, comentó Zanetti.

La intérprete cómica le cedió una entrevista a Julián Zucchi y Yiddá Eslava en su popular canal de YouTube, en el que, tristemente, confesó que no se encuentra atravesando su mejor estado físico.

“ La gente no sabe que yo sufro una enfermedad y la prensa a mí me pregunta, me quieren hacer reportaje sobre eso y yo digo que no. La verdad no me gusta lucrar con las cosas feas que a uno le pasa. La gente ya tiene bastante en sus casas y lo mejor es darles cosas positivas”, sentenció Mariella Zanetti.

Mariella Zanetti revela que fue detenida por no pagar soborno a policía: “Me pidió plata y no le di”

Mariella Zanetti contó que aceptó tomar un sorbo de una bebida que le ofreció uno de sus fans. Luego, cuando ella y sus amigos se disponían a retirarse del lugar, fue detenida por unos efectivos de San Borja.

“Justo un fan me mandó una botellaza de champagne y yo, para no despreciar, lo único que hice es tomar un sorbito y me fui. Y la policía que era de San Borja estaba afuera como que esperando que caiga y yo estaba manejando y los que sí estaban bien borrachitos eran mis amigos y mi hermana”, explicó.

Mariella Zanetti rechazó propuestas de ciertos fotógrafos cuando era vedette: “Pedían posiciones fuertes”

La exfigura de “Recargados de risa” relató que rechazó las propuestas laborales de ciertos fotógrafos por sus sugerentes peticiones. Dijo que se excedían con sus solicitudes cuando querían fotografiarla.

“Pedían posiciones fuertes”, señaló la caracterizadora. “¿Cualquiera puede ser ‘malcriada’?”, le preguntó el actor argentino. “A mí cuando me llamaron para tomarme fotos en ‘Las malcriadas’, yo decía que no porque era demasiado”, respondió Mariella Zanetti.