Falta poco para el estreno, en 2023, de “Magaly TV, la firme”. Tras un prolongado descanso, en el cual Magaly Medina aprovechó para viajar por Europa, el programa regresa con una prometida ‘bomba’ sobre fuerte denuncia. Antes de la transmisión en vivo, la popular Urraca utilizó sus redes sociales para compartir un interesante mensaje. El clip es de un programa pasado y se trataría de una indirecta, ¿es para un personaje público?

“Por lo menos reconozco que soy insoportable, mala, bruja”, inicia la historia de Instagram. “Siempre lo he reconocido, nunca se los he ocultado. Ya todos me conocen, saben a qué atenerse con respecto a mí”, comentó. “Yo no voy por la vida con una actitud de fingida, que no soy”, agregó la conductora.