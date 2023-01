¡Potente! Jorge Benavides y Alfredo Benavides se sacaron sus ‘trapitos’ en una tiradera que realizaron como parodia al “Music sessions #53″ de Shakira y Bizarrap. Fiel a su estilo, los actores cómicos hicieron gala de su humor con indirectas que soltaron más de una carcajada entre los presentes en el set de televisión. Ambos se enfrentaron en un duelo de rap en “JB en ATV”. A propósito de la tendencia de este tema, los humoristas no podían perder la oportunidad de convertirlo en sketch.

“Soy su hermano, nadie me lo quita. Claramente, vengo por la ‘guita’. Ya me dijo cuánto iba a ganar y le dije: ‘Hermanito, quiero ganar como tú’ ”, aseguró el menor de los hermanos. “Ya estoy harto porque todo el día llama, claramente no es porque me ama, solo llama cuando está sin chamba”, respondió el productor.