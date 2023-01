Rodrigo González se solidarizó con Ethel Pozo luego de que denunciara que unos ladrones irrumpieron en su casa de Surco para arrebatarle sus pertenencias valorizadas en más de 58.000 soles. Asimismo, mencionó que estos malhechores abrieron su caja fuerte y sustrajeron muchos objetos que tenían un gran valor sentimental, como una memoria extraíble, donde almacenaba las fotografías de sus hijas. Por ello, ‘Peluchín’ deslizó que podría tratarse de un soplo.

Rodrigo González se solidariza con Ethel Pozo

Al igual que muchas figuras del espectáculo que mostraron su completo respaldo a Ethel Pozo por el mal momento que atraviesa, Rodrigo González comentó sobre ello.

“Estaba por irse de viaje y se han llevado su pasaporte y su visa. De verdad, qué impotencia (...) por la manera en que se han llevado todo, es porque lo tenían muy bien estudiado; más bien, me huele a soplo ”, mencionó el conductor de “Amor y fuego”.

Ethel Pozo pide que le devuelvan sus documentos para viajar

“Quisiera pedir a las personas que se lo han llevado que, por favor, me lo hagan llegar. Es súper importante para mi familia y para mí porque saben lo difícil que es tramitarlo”, comentó. “Necesito mi pasaporte porque tengo un viaje familiar demasiado cercano. Les rogaría que me lo hagan llegar. Las fotos, el pasaporte y la visa solo me sirven a mí”, dijo en sus historias.

“Ojalá, de verdad, que las personas que se lo llevaron, me lo devuelvan. Se los ruego de corazón, por favor”, pidió desesperadamente Ethel Pozo a través de un video.