Andrea Llosa aconsejó a Fernando Díaz irse de ATV: “Vete, ¿qué estás esperando?”

“Arriba mi gente” y Latina tienen un nuevo jale de lujo. Fernando Díaz es conductor junto con Mathías Brivio y Santi Lesmes. Quien una vez fue la cara del noticiero matinal de ATV ahora se luce en su nuevo programa en el canal 2. Este cambio sorprendió a muchas personas, pero nadie se esperaba quién fue la que motivó al periodista a moverse a Latina. Según palabras del presentador, fue Andrea Llosa quien le aconsejó dejar el canal 9.

Fernando Díaz sobre Andrea Llosa: “Ella es mi gurú, mi almohada”

En conversación con Trome, Fernando Díaz reveló que Andrea Llosa fue una figura muy importante en la decisión que tomó. “(Necesitaba un consejo) de personas claves, no para que me digan lo que debo hacer, porque ya estoy grande, (sino) para ver los pros y contras. He visto casos de arriesgarse. Más que asustado, estaba ansioso”, dijo.

“Ella es mi gurú, mi almohada”, aseguró. “Vete, lárgate, ¿qué estás esperando?”, fue el consejo que recibió. “A lo Natalia Málaga, me comentó: ‘Desahuévate. ¿Cuánto tiempo estás haciendo esto? Lo que pasa es que tú no te la crees’”, contó el periodista. Esto ha sorprendido a muchas personas, puesto que la conductora es una de las figuras más resaltantes de ATV.

Fernando Díaz y Andrea Llosa tienen una relación muy estrecha. Foto: difusión

Fernando Díaz le tenía mucho apego a ATV

Durante una entrevista con La República, Fernando Díaz habló de lo difícil que fue dejar el canal 9. “Sentimientos encontrados, porque es tu casa. Uno construye familia. Yo soy de hacer equipo, soy querendón. Le tengo apego a la gente. Me enamoro de la gente que me rodea, de mi equipo. Yo hago equipo, y este tiempo en ATV, sobre todo estos años de periodista, me ha enseñado a hacer equipo”, habló.

“Quiero mucho a mis compañeros. Eso es lo que me costaba dejar. Me costaba dejar el matinal, me costaba dejar a “Día D”, a mis amigos; pero me dijeron ‘piensa en ti’. Mis amigos me aconsejaron y costó, pero acá estoy”, agregó, haciendo alusión a lo que conversó con Andrea Llosa.