Sylvia Majo: ¿qué carreras estudió en San Marcos y por qué decidió dedicarse a la actuación?

Gracias a su carisma y versatilidad, Sylvia Majo es considerada una de las mejores actrices de nuestro país. La talentosa artista ha participado en diversas novelas, películas y obras de teatro entre las que destacan “Valiente Amor”, “Solo una madre”, “Misterio”, “Así es la vida”, “Mil oficios”, “Néctar en el cielo”, etc.

Además de dedicarse a su arte, Sylvia brinda cursos de teatro a jóvenes de escasos recursos totalmente gratis. “Se les da pasajes, libros, cuadernos y lapiceros, todo el material que necesitan. Es un programa muy bueno del Gobierno en todo el Perú. Yo enseño cursos de emprendimiento, de venta y de atención al cliente, y a todos les enseño a través del teatro, y funciona. Tanto es así que, a las tres semanas, muchos ya han conseguido trabajo en empresas, y todo se lo debo al teatro, pues se han logrado desenvolver muy bien”, confiesa la actriz en una entrevista.

¿Qué carreras profesionales estudió Sylvia Majo?

La intérprete de “Florita” en la serie peruana “Nuestra historia” estudió dos carreras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La primera fue Ciencias de la Computación y la segunda, Educación.

Sylvia Majo es una gran actriz peruana. Foto: Facebook Sylvia Majo

Sin embargo, cuando tenía 31 años, descubrió su pasión por la actuación, por lo que decidió renunciar a su profesión como analista de sistemas en un banco para ser actriz.

¿Cómo Sylvia Majo decidió dedicarse a la actuación?

Según comentó la propia Sylvia Majo, ella descubrió la actuación casi de casualidad, pues, cuando ya estaba casada, con dos hijos y una carrera bastante sólida como analista, tuvo la idea de hacer algo de arte.

“Con mis hijos jugamos mucho. Cuando eran chiquitos, me encantaba jugar con ellos a los títeres, poner música y narrarles cuentos, teatralizarlos, pero no sabía que eso era actuación”, dijo en una entrevista para la web Oficio Crítico.

Sylvia Majo actuando en una obra de teatro. Foto: Facebook Sylvia Majo

Es entonces que abre el periódico y se encuentra con el aviso del Club, con la foto de Reynaldo D’Amore. “Sabía que Reynaldo (quien era su amigo del colegio) estaba enseñando en el Club. Lo llamé para que me aconseje y me dijo que me metiera. Le dije que jamás me meto a primer año y contigo como profe. ¡Qué roche! Al final me convenció y, en la primera clase, me encantó y ya nunca lo dejé.” Sylvia empieza así formalmente su carrera como actriz.