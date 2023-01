Robotina lanza dardo a Robotín con canción de Shakira: “Estuviste con una que no se baña como tú”

Shakira ha lanzado un himno para aquellas personas que han sido traicionadas por su pareja. El éxito de la colombiana no ha sido esquivo en nuestra farándula, en especial para Jorge Benavides, quien, en su reciente emisión de su programa “JB en ATV”, hizo la parodia de la canción de moda interpretada por una artista invitada a su espacio: Robotina.

Durante el programa humorístico de Benavides, el último sábado 21 de enero, el cómico decidió invitar a un dúo que brilla por sus shows artísticos y también por sus escándalos. Estamos hablando de Robotín y Robotina, quienes fueron parte del elenco de JB en su sketch de “La tía Gloria”.

En el segmento, Robotín asumió el papel de Bizarrap sin su característico atuendo, mientas que Robotina tomó el micrófono y cantó eufóricamente lo que le tenía preparado a su expareja luego del ampay de este con otra mujer hace un par de meses.

Cabe recordar que Alan Castillo, nombre del popular robot de la televisión peruana, fue captado por las cámaras de Magaly Medina en un hotel junto a otra chica que no era su enamorada.

¿Qué le dijo Robotina a Robotín en la canción a través de su interpretación en la canción de Shakira?

Como lo mencionamos, JB invitó a Robotín y Robotina para realizar la parodia de la canción que Shakira habría dedicado a Gerard Piqué. En este caso, Robotina era la cantante colombiana y Robotín el exfutbolista del Barcelona.

“Que me vendo en primera plana, sabes, burro, esa es tu hermana. Te perdono, pero no me olvido que estuviste con una que no se baña como tú. En ese hostal ella y tú, a ti te quedé grande y por eso buscas a una igualita que tú”, interpretó Robotina.