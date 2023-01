¿Qué dijo Alejandra Baigorria tras no ser convocada a la nueva temporada de “Esto es guerra”?

Alejandra Baigorria estuvo unos días de vacaciones fuera de Lima, paseando y relajándose para despedir el año anterior. Por ese motivo, también se desconectó de sus redes sociales y no estaba muy activa. Al regresar de su viaje, se esperaba que la modelo se incorpore a las filas de los competidores de la nueva temporada de “ Esto Es Guerra ”, sin embargo, para sorpresa de muchos, no fue presentada.

La chica reality, al parecer, no se despidió en buenos términos de la producción de América TV ni de sus compañeros, pues en la final del 2022 lanzó acusaciones de favoritismo por los ‘guerreros’. Estas se corroboran actualmente en sus historias de Instagram.

Baigorria no llegó a la final debido a una lesión en el hombro que la obligó a irse del programa; no obstante, estuvo presente en el momento de la competencia final alentando a su equipo.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

En la historia se puede observar un detalle importante que sugiere que el programa no le estaría dando las atenciones adecuadas por la lesión que afronta. En la escritura de la historia dice: “Haciendo mis exámenes. Ya en estos días me toca operarme una vez más. Así es cuando uno deja todo en la cancha, cuando uno da más, y eso se valora o más bien DEBÍA valorarse”, escribió la empresaria textil.

La modelo Alejandra Baigorria se encuentra sacándose exámenes de sangre. Foto: captura/@alejandrabaigorria/Instagram

Alejandra Baigorria se despide de “Esto es guerra”

Tras el final de la temporada de 10 años, el 21 de diciembre del 2022, la modelo se sintió descontenta por los resultados debido a que no estaba preparada para afrontar una lesión y salir de competencia de manera abrupta. A causa de ello, su equipo tuvo una baja enorme, lo que le costó perder la copa.

“Adiós con el dolor de mi corazón, me despido de ustedes. Llevar esta camiseta es luchar y llorar, ir contra todas las injusticias… ¡Duele y duele mucho! Adiós, mi equipo querido. Discúlpenme por no poder luchar más. Traté, pero siempre los resultados serán los mismos. Los amo”, comentó en sus historias de Instagram.

La empresaria textil Alejandra Baigorria se despide del programa reality y lanza fuerte dardo. Foto: captura/@alejandrabaigorria/Instagram

Pero eso no sería todo. La también empresaria mostró su incomodidad por algunas actitudes y el trato que recibió en el programa. Señaló que no toleraba la hipocresía, ya que había personas que hablaban a sus espaldas.

“Y qué pena es irme sabiendo que compañeras dicen y hablan cosas detrás de cámaras. Si hay algo que no tolero y me da pena, es la hipocresía. Si hay algo que me quieren decir, me lo dicen en la cara. Por ser real y decir lo que pienso en vivo, pues… Si esa soy yo, no tengo caretas y no soy hipócrita. Qué pena por ustedes”, finalizó su texto.