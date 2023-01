Michelle Soifer descarta volver a participar en el Miss Perú: “Opacaría a mis compañeritas”

Michelle Soifer respondió en redes sociales sobre si se animaría a participar en el Miss Perú 2023. Como se sabe, el certamen de belleza está a la vuelta de la esquina y, en el pasado, la chica reality fue candidata al Miss Perú Internacional, pero tuvo que ser retirada por haber mentido sobre su estado civil.

Por tal motivo, algunos pensarían que la cantante buscaría aún convertirse en la próxima sucesora de Alessia Rovegno. En instagram, un seguidor de Michelle le preguntó: “¿Participarías en el Miss Perú?”. Su respuesta fue: “ La verdad, no participaría porque opacaría a todas mis compañeritas y ustedes saben que eso de hacer sentir mal a otras personas con mi presencia no va conmigo . Entonces, no, no, y no, eso no es lo mío ja, ja, ja”.