¿Por qué Melcochita rechazó a su hijo Hussein de niño y cómo se llevan actualmente?

Pablo Villanueva Branda, el famoso Melcochita, es una de las figuras más singulares de la farándula peruana. Como actor cómico supo llegar al público con sus personajes en “Risas y salsa” y “Recargados de risas”, dejando frases para la posteridad como “¡No vayan!”, con la que tomó de sorpresa a Denisse Dibós. Y, en su faceta de cantante y músico, ha sacado discos de salsa y rock. Sin embargo, su éxito cómo artista se contrapone a todas las polémicas generadas por su díscola familia, como es el caso de su hijo Hussein Villanueva.

¿Por qué Melcochita rechazó a su hijo Hussein?

La entrevista a Melcochita y su pareja Monserrat Seminario en el programa de Andrea Llosa, emitida el lunes 16 de enero, despertó dolorosos recuerdos en Hussein Villanueva. El cómico habló de la situación crítica que vive su nieto Jesús Alberto Guevara López, vástago de César Villanueva, condenado a 16 años de pena por hurto agravado en el penal de Lurigancho.

Sin embargo, durante la conversación, Monserrat Seminario dejó escapar que los hijos mayores del humorista solo han vivido a expensas de él.

Hussein Villanueva salió a desmentir tal aseveración: “ Nunca me ha ayudado. En tres ocasiones le pedí y me lo negó”. De igual manera, comentó que Melcochita lo humillaba. “Salía con su broma de ‘yo le compré el carro al manganzón’”.

Pero lo más traumático fue lo que vivió cuando era adolescente, a los 13 años. Hussein Villanueva aseguró que Melcochita lo abandonó en una calle de Estados Unidos para irse con otra mujer. “Me dijo: ‘Toma 40 dólares, me tengo que ir, tú ya ves qué haces’ (…) Me dejó solo y no lo volví a ver después de siete años”. “Fui el hijo que nunca quiso”, contó a Trome.

En respuesta, Melcochita manifestó no recordar ese pasaje. Pero sí reconoció que su pareja en Estados Unidos “era mala y maltrataba a sus hijos”. El actor cómico también confirmó que rechazó a Hussein Villanueva desde pequeño por una supuesta conducta homosexual.

“Lo que pasa que de niño jugaba con muñecas. Yo me molesté y cuando se acercaba a besarme o saludarme, lo rechazaba. Él siempre se acuerda de eso, por eso habla así”, relató, y en esa línea agregó: “Pero uno siempre piensa mal, ahora mira el ‘machazo’ que es”.

Pablo Villanueva junto con su hijo Hussein. Foto: composición LR/archivo LR

¿Cómo se lleva Melcochita con su hijo Hussein actualmente?

La polémica que desató las declaraciones realizadas por Melcochita y Hussein Villanueva obligó al humorista a pronunciarse y señalar que la entrevista con Andrea Llosa no era reciente y estaba fuera de contexto, lo que fue desmentido por la conductora en sus redes sociales.