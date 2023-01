Lucho Cáceres seguirá protestando pese a abucheos en marcha: “Mientras tenga mis 5 sentidos”

Al igual que centenas de peruanos, Lucho Cáceres salió a las calles de Lima a protestar en contra del Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, así como para exigir respuestas del Estado por los 50 asesinados que ha dejado la represión policial. El último 19 de enero, la marcha organizada en el parque Kennedy de Miraflores venía transcurriendo bien, hasta que el actor se cruzó con un colectivo que empezó a abuchearlo y a rechazar los mensajes que se leía en sus pancartas.

Lucho Cáceres expone a ‘La Resistencia’ y los responsabiliza por ataques

Si bien en un inicio se pensó que estas personas habrían sido gente común que se encontraba alzando su voz en Miraflores, horas más tarde se supo que este colectivo habría sido el grupo azuzador de ultraderecha ‘La Resistencia’, según dio a conocer el mismo Lucho Cáceres a través de sus redes.

“Te encuentras con un grupo profujimontesinista de unas 20 personas, apostadas en el parque Kennedy, que se hacen llamar ‘La resistencia’, repartiendo improperios, insultos y consignas sin sentido”, explicó el intérprete nacional.

Lucho Cáceres aclara que los marchantes no rechazaron su presencia en marcha contra el Gobierno de Dina Boluarte. Foto: Lucho Cáceres/Facebook

Lucho Cáceres asegura que seguirá protestando

A raíz de los últimos acontecimientos que lo hicieron viral en las redes, Lucho Cáceres mantuvo contacto con un medio local, y aclaró que tras los improperios de un grupo de ‘manifestantes’ en el parque Kennedy, no se retiró de la marcha, sino que siguió. Asimismo, indicó que no necesitó del resguardo policial.

Además, el actor peruano precisó que no se amilana ante los ataques y que seguirá en pie de lucha exclamando por aquello que le parece injusto. “ Yo voy a seguir, mientras tenga mis cinco sentidos, luchando por mis convicciones, por mis principios y mis valores . Siempre lo voy a hacer porque soy una persona frontal, lo que digo es lo que pienso, eso me genera enemigos, me genera gente que me sigue. Esto no es de ahorita, es cómo yo llevo mi vida y mi carrera. Así voy a seguir porque es lo que me mantiene vivo”, declaró a Infobae.