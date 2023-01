Ethel pide a ladrones que le devuelvan pasaporte: “Debo recuperar mi visa para viajar, por favor”

La noche del sábado 21 de enero, Ethel Pozo hizo una lamentable revelación a sus seguidores de redes sociales. La conductora y su familia fueron víctimas de robo. Unos delincuentes irrumpieron en su hogar y se llevaron varios objetos de valor, incluidas las fotografías de las hijas de la presentadora, así como su pasaporte con visa. En ese sentido, hizo una solicitud a los delincuentes, ya que, con mucha urgencia, necesita sus pertenencias de regreso.

El desesperado pedido de Ethel Pozo

“Quisiera pedir a las personas que se lo han llevado que, por favor, me lo hagan llegar. Es súper importante para mi familia y para mí porque saben lo difícil que es tramitarlo”, comentó. “Necesito mi pasaporte porque tengo un viaje familiar demasiado cercano. Les rogaría que me lo hagan llegar. Las fotos, el pasaporte y la visa solo me sirven a mí”, dijo en sus historias.

“Ojalá, de verdad, que las personas que se lo llevaron, me lo devuelvan. Se los ruego de corazón, por favor”, pidió desesperadamente Ethel Pozo a través de un video.

Ethel Pozo recibe el apoyo de sus compañeros de “América hoy” tras asalto en su casa

Tras publicar el clip en el que relata todo lo sucedido, Janet Barboza, conductora de “América hoy”, y Armando Tafur, productor del programa, enviaron mensajes de apoyo a Ethel Pozo. “Ojalá se apiaden. Perder esas memorias de nuestros hijos es muy doloroso”, escribió la ‘Rulitos’. “Sé que se encontrarán las fotos y tu pasaporte”, publicó Tafur.