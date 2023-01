Ethel Pozo: delincuentes ingresaron a la casa de la conductora y robaron varios objetos de valor

A través de sus redes sociales, Ethel Pozo denunció que delincuentes entraron a su hogar cuando nadie se encontraba en el lugar. Afortunadamente, no había nadie en la casa; sin embargo, se llevaron varios objetos de valor. “Esto no me ha pasado nunca, es superfuerte y doloroso. Se han llevado cosas muy importantes para mí. Se han llevado dos discos duros con todas las fotos de mis hijas, desde que nacieron. También mi pasaporte con mi visa”, dijo la conductora.

La hija de Gisela Valcárcel pide a los ladrones que le regresen algunos de los objetos. “Necesito la visa, el pasaporte porque saben lo difícil que es tramitarlo y conseguirlo”, manifestó. “Quizás alguien pueda ver el video y ayudarme. Quisiera pedirles a las personas que se han llevado mi pasaporte con mi visa que me lo hagan llegar”, agregó.