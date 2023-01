“EEG”: ¿quién es Raúl Carpena, el nuevo chico reality, vinculado a Peter Fajardo?

“Esto es guerra 2023″, la nueva temporada del reality de competencia, se estrenó el 18 de enero, y con el retorno de los guerreros ‘históricos’, Melissa Loza, Facundo González, Paloma Fiuza, Pancho Rodríguez, Mario Irivarren, Ducelia Echevarría, Gino Assereto, Luciana Fuster, Israel Dreyfus, Karen Dejo y Patricio Parodi, también trajo una nueva camada de participantes extranjeros y otros provenientes de Tarapoto, Arequipa, Lima y Chiclayo. Esta última delegación conformada por Piero Arenas, Nadia Collantes, Fernando Cacho y Raúl Carpena, quien se encuentra en el foco de la atención por su vínculo con Peter Fajardo, productor de “EEG”.

Raúl Carpena es parte de los nuevos chicos realitys de "EEG". Foto: Piero Arenas/Instagram

“EEG”: ¿quién es Raúl Carpena?

Nacido en Lambayeque, Raúl Sebastián Carpena Maco, de 19 años, es hijo de Jorge Cárpena y Yiseli Maco Chonate. Su apellido pertenece a una de las familias más respetadas de la ciudad, ligada al empresario Augusto Carpena Iturregui, abuelo de Gino Assereto, expareja de Jazmín Pinedo.

Aun así, Raúl Carpena se labró su propio nombre como bicampeón nacional y mundial de marinera norteña. “(Comencé) a los 4 años, cuando a mi mamá le dijeron que era muy inquieto , pero tenía talento para la danza, porque agarraba el ritmo de la música fácilmente (…). Los primeros días, mi abuela me llevaba de la mano; sin embargo, a las dos semanas agarré confianza y ya sabía bailar”, contó al semanario Expresión, en 2019.

Raúl Carpena es Bicampeón Nacional y mundial de Marinera norteña. Foto: Raúl Carpena/Facebook

Su destreza lo llevó a brindar clases de marinera en España e Italia, y, en 2022, formó parte del videoclip “La perdí”, de Septeto Acarey.

¿Por qué Raúl Carpena es vinculado a Peter Fajardo?

El 20 de enero último, el programa “Amor y fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, difundió imágenes de Raúl Carpena y Peter Fajardo, de 42 años, en una discoteca de Barranco, insinuando que sería el nuevo engreído del productor de “Esto es guerra”, como lo fue en su momento Elías Montalvo.

Como se recuerda, Raúl Carpena comenzó a figurar en “EEG” a mediados de octubre de 2022, cuando se convocó a un casting nacional. El campeón de marinera logró llegar hasta la etapa de eliminación al impresionar al jurado con sus pasos de baile.