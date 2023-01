¿Qué pasó con Christian Yaipén y por qué fue cuestionado por John Kelvin?

¡Perdona al escándalo, pero no al pecador! Por las filas del Grupo 5 han pasado innumerables cantantes que se hicieron muy famosos al punto de formar sus propias agrupaciones, así como también hubo otros que se retiraron sin pena ni gloria debido a los escándalos mediáticos en los que se involucraron. Como se conoce, la orquesta musical se ha caracterizado por hacerse de una carrera artísticamente limpia y casi siempre ha evitado los problemas mediáticos.

Dentro de la lista de talentosos artistas que pasaron por la agrupación está John Kelvin, popular solista que alcanzó la fama no solo por saber cantar, sino también por ser un agresor de mujeres. No obstante, recientemente, el intérprete volvió a ser noticia a raíz de que Christian Yaipén hizo un comentario sobre su persona. Tras ello, Kelvin le respondió a su excompañero. ¿Qué se dijeron? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Qué dijo Christian Yaipén sobre Edu Lecca?

Los cantantes Edu Lecca y John Kelvin fueron vocalistas del Grupo 5, pero por distintas razones tomaron distintos rumbos. En la última temporada de “La voz Perú”, el primer artista en mención participó en el reality de canto en que Christian Yaipén, actual líder del Grupo 5 estaba como jurado. El encuentro de los excompañeros de trabajo sacó chispas porque en una de las galas el solista interpretó “Quédate con él”. Ante dicha presentación, el empresario reflexionó: “Para los que no saben, Edu (Lecca) cantaba este tema cuando estaba en el Grupo 5. De hecho, él no fue el que la grabó, pero mi hermano Elmer me contó que el que le dio la voz no podía cantarla en vivo, pero tú sí podías hacerlo. Sin embargo, cada que lo hacías, eras afinadito y normal, pero hoy has transmitido mucho. Hoy, por primera vez, alguien me ha hecho entender la canción”.

Para los seguidores de la agrupación musical, el tema fue interpretado por primera vez por la expareja de Dalia Durán y, al parecer, era a él a quien se refería el hermano menor de los Yaipén Quesquén. Si bien no hubo mala intención en los comentarios del coach del programa de Latina, lo que realmente quiso hacer es resaltar lo talentoso que es el participante que hoy en día tiene su propia orquesta y llegó a la final de dicha competencia.

¿Qué le respondió John Kelvin?

Ante esa versión, el cantante John Kelvin respondió con hechos y no palabras. Por ello, aprovechó sus redes sociales para compartir un video en el que Christian Yaipén da su discurso acerca de las veces que Edu Lecca cantaba “Quédate con él” en las presentaciones que realizaba el Grupo 5 y dejó mal parado al solista.

Al parecer, la intención del artista no fue generar más polémica, sino que quiso demostrar su talento para seguir ganando credibilidad en esta nueva oportunidad que le dio la vida tras salir de la cárcel en menos de 21 años, condena inicial que debió asumir por violentar psicológica y físicamente contra su aún esposa Dalia Durán.

PUEDES VER: Mirella Paz y John Kelvin son captados muy cariñosos en celebración de la salsera

¿Por qué John Kelvin se retiró del Grupo 5?

El cantante John Kelvin tiene una trayectoria artística desde hace muchos años, ya que desde muy joven inició en el mundo de la música; sin embargo, siempre fue muy polémico por todas las veces que lo captaron los programas de Espectáculos. Dichos hechos le hicieron perder varios trabajos. Un claro ejemplo fue su paso por el Grupo 5.

Elenco antiguo del Grupo 5 ya no continúa en la orquesta. Foto: RPP