¿Quién es el esposo de Vanessa Tello y a qué se dedica?

Vanessa Tello se casó en una ceremonia privada realizada en la Municipalidad de Surco. La modelo, quien acaparó las páginas de espectáculos años atrás por ser la ‘archirrival’ de Tilsa Lozano. Alejada totalmente de la TV para dedicarse a su carrera como nutricionista, la recordada ‘Chica de la sombrilla’ y exintegrante de “EEG” había evitado en sus publicaciones en Instagram revelar la identidad de su ahora esposo.

¿Quién es el esposo de Vanessa Tello?

Vanessa Tello, de 33 años, se casó con el empresario José Noriega, de 46 años. Conocido bajo el apelativo cariñoso de ‘Pepito’, este prefiere mantener su cuenta de Instagram en privado. Sin embargo, en su perfil de Facebook, que se encuentra sin actualizar desde 2017, se hace patente su afición por el manejo de armas de fuego de largo alcance, además de conducir quads (cuatrimotos) en dunas.

Precisamente, con ese escenario de fondo, la exmodelo compartió un video de su última semana de novios, a ritmo de “Fight On” de Sam Tinnesz.

¿Qué pasó con el anillo de compromiso de Vanessa Tello?

En agosto de 2022, Vanessa Tello compartió a 258.000 seguidores de Instagram el periplo de lo ocurrido tras su pedida de mano en Turquía.

Según contó, su anillo de compromiso fue comprado en California (Estados Unidos) y de ahí siguió un largo viaje hasta Europa. No obstante, llegado el momento, descubrió que le quedaba muy grande. “Lo hemos tenido que regresar” , explicó en sus historias de la red social, en la cual no ocultaba la ansiedad que le producía, más aún cuando la dirección a la que fue enviado no correspondía.

A pesar de esa anécdota, Vanessa Tello se casó y compartió su felicidad en Instagram: “Estoy recibiendo con los brazos abiertos toda esta lluvia de bendiciones. Gracias, Dios. Bendice siempre nuestra unión familiar ”.

También resultaron emotivas las palabras de su hermana, Ericka Tello, quien pidió a los novios durante la ceremonia que “vivan siempre la magia de la vida. Ya no como individuales. Juntos, porque ahora los dos se convierten en uno”.

Por otro lado, la influencer Korina Rivadeneira y la cantautora Nicole Pillman son algunas de las celebridades que expresaron en redes sociales sus felicitaciones a los recién casados Vanessa Tello y José Noriega.