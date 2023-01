Milagros Leiva: ¿cómo inició su romance con el árabe Johnny Garib y por qué dudó en casarse con él?

Milagros Leiva es una de las periodistas más mediáticas de la televisión peruana; pero, detrás de esa imagen directa y dura, hay un ser humano bastante romántico y que ha tenido que pasar por varios momentos difíciles, entre ellos, el ver morir a su exnovio en sus brazos y terminar totalmente devastada debido a esta experiencia. Ella salió adelante con sus dos hijos sin saber que más tarde el amor volvería a tocar su puerta, y esta vez para unirse en matrimonio, en una ceremonia inolvidable para la reconocida comunicadora.

¿Cómo se conocieron Milagros Leiva y su esposo?

A finales del 2017, la periodista Milagros Leiva acudió a una cita de trabajo en la que iba a encontrarse con un hombre de origen árabe, en esa reunión estaba presente Johnny Garib Garib, el hombre de ascendencia palestina a quien le daría el “sí, acepto” en el altar después de poco tiempo.

Milagros Leiva presume su amor en redes sociales. Foto: Instagram.

Según relató Leiva en una entrevista con RPP, no hubo ningún momento especial entre ambos en aquel tiempo; pero, para ella, se quedó grabada la imagen de su actual pareja. Más tarde, se volvieron a encontrar en un almuerzo árabe y fue allí donde todo comenzó a fluir. “Él me pidió mi número y, a partir de ese momento, empezamos a conversar constantemente y a conocernos mejor”, recordó.

La propuesta de matrimonio

La periodista de Willax contó que él la recogía de la radio, la visitaba, la invitaba a salir, pero como amigos. Aunque la química entre ellos era innegable, no pasó mucho tiempo para que iniciara el noviazgo.

Solo pasaron dos meses de relación cuando Johnny Garib Garib le pidió a Milagros Leiva casarse con él. “Estaba a dos días de viajar a Canadá, para pasar Navidad con mi familia, y a él se le ocurrió pedirme la mano con toda la formalidad que lo caracteriza”, reveló.

Milagros Leiva comentó que este año será diferente debido al fallecimiento de su suegro. Foto: composición Instagram

¿Por qué Milagros Leiva dudó en casarse?

Milagros no estaba segura si llegaría al altar, tenía miedo, pues había perdido al gran amor de su vida años atrás y fue la experiencia más dolorosa por la que tuvo que pasar. “Él se dio cuenta de mi gran temor y un día me dijo: ‘Un momentito, yo no me voy a morir, tú no te vas a morir, vamos a envejecer y lo más probable es que los dos juntos nos vayamos. Tu muralla de miedo no existe, no tengas miedo, que tú vas a ser mi esposa’”, relató.

Asimismo, añadió que el hecho de que se llevara tan bien con sus hijos fue lo que le dio seguridad para rehacer su vida con él. “Ellos lo llaman papá y para mí eso es algo importante. Si él no me hubiese demostrado que ama a mis hijos, no me podría haber casado con él”, sostuvo.

¿Cuántos años llevan juntos Milagros Leiva y su esposo?

Milagros Leiva se casó con Johnny Garib Garib el 15 de julio de 2018 en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el distrito de Miraflores.