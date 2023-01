Luigui Carbajal se casa con su novia, a quien le lleva 14 años: “Su mamá era mi fan”

¡Se casa! Luigui Carbajal anunció que contraerá nupcias con su prometida Diana García, quien es 14 años menor que él. Asimismo, el cantante detalló que su boda será por civil y por religioso. A pesar de la diferencia de edad, el cumbiambero apuntó que considera a su novia como una mujer centrada. Como se sabe, el exintegrante de Skándalo tiene 41 años mientras su pareja tiene 27.

¿Cuándo se casará Luigui Carbajal?

En una entrevista con un medio local compartió detalles de su compromiso y aseguró que dejó de ser el joven inmaduro que era unos años atrás.

“En mayo me casaré por civil y religioso, pero no puedo decir que colgaré los chimpunes porque la chiquillada la dejé hace tiempo. Ahora tengo el teléfono desbloqueado y estoy feliz junto a mi novia. Ella es la persona indicada para dar este paso tan importante y que solo se realiza una vez en la vida. Ella tiene 27 años, pero es muy madura. Yo tengo 41, le llevo 14 años, pero no es mi colágeno, pues aún estoy chibolo”, contó para Trome.

Luigi Carbajal anuncia boda. Foto: archivo

Luigui Carbajal revela que la madre de su novia era su fan

Por otro lado, contó que su futura suegra era su fanática cuando él era parte del grupo de cumbia Skándalo, que alcanzó todo su apogeo en los años 2000.