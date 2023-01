Corazón Serrano celebra sus 30 años: ¿qué animadores pasaron por la orquesta?

Corazón Serrano está próximo a celebrar sus 30 años, el sábado 4 de febrero. Durante ese tiempo, por sus filas han pasado grandes artistas de la cumbia, como las cantantes Edita Guerrero, Estrella Torres o Lesly Águila; también voces masculinas como las de Edu Baluarte, Jorge Chapa, Frank Ríos, por citar algunos. Asimismo, cuentan con un gran repertorio de animadores que han sabido ganarse el cariño del público, al que tuvieron que entretener durante las largas jornadas de presentaciones.

Aquí, un recuento de los animadores que pasaron por ‘El corazón más alegre del Perú’.

Dani Daniel

El actual animador de Corazón Serrano, Dani Daniel, nació en el pueblo de Végueta (Huaura, Lima). Es comunicador audiovisual de profesión. En una entrevista para el pódcast de Luis Peña en YouTube, contó que su primer acercamiento a la animación se produjo a los 17 años, cuando un amigo de su barrio le pidió ayuda en las presentaciones de su grupo. Más tarde, fue convocado por el grupo Tempestad de Chachapoyas y, después, pasó a Reynas de la Cumbia.

Posteriormente, vendría la Orquesta Papillón, en la que popularizó la frase “Para quien, quien, quien” . No obstante, señala que esta no es de su autoría y que la tomó de un grupo ecuatoriano. “Cayó en el momento exacto, cuando temas como ‘Me emborracharé‘ y ‘Cuerpo de sirena‘ estaban creciendo y la frase quedaba bien. Si hubiera sido en otro momento, no hubiera funcionado”, afirmó.

Dani Daniel también tuvo un breve paso por Zafiro Sensual y, posteriormente, se integraría a Corazón Serrano en marzo del 2020.

Max Aguirre

El anterior animador de Corazón Serrano, Max Aguirre, nació en el distrito de Bellavista (Sullana, Piura). A pesar de que a los 14 años se interesó por la locución, terminó graduándose como profesor de primaria y educación física.

Su primera gran oportunidad como animador fue en la Orquesta Internacional Mallanep. Continuó en Besito Sensual y Magia Sensual. Cuando hizo audicionó para Corazón Serrano, no resultó elegido. “No sé qué pasó con el ganador del casting, pero un amigo de la agrupación me dijo que había pensado en mí, que me preparase un poco más”. Volvió a hacer la prueba junto con otro candidato. Después de dos horas, fue seleccionado.

Max Aguirre trabajó en Corazón Serrano tres años, de 2017 a 2020. Cuando culminó su contrato le explicaron que apostarían por otro talento. “Fue un acuerdo mutuo (…) que no pertenezca a la orquesta, no significa que la amistad se haya resquebrajado . Al contrario, seguimos siendo muy buenos amigos”, concluyó.

Rafael Calle

En 1989, durante su tercer año de secundaria, Rafael Calle comenzó a hacer sus pininos como animador. Después, llevó cursos de oratoria y locución radial. Su primera experiencia como animador fue en un caserío de Morropón, en un lugar llamado La Laguna, hace tanto tiempo que no recuerda la fecha, según indicó en una entrevista para el canal de YouTube Contra Reloj Música. Luego, pasó a ser animador de los Piura Boy’s Orquesta.

Curiosamente, nunca había escuchado hablar de Corazón Serrano cuando le propusieron ir con ellos. Trabajó a dúo con Julio Garavito. “Él tenía mayor llegada al público” , confesó.

En diciembre del 2010, Rafael Calle renunció a Corazón Serrano con el objetivo de armar su propio proyecto musical, Kombo Rey Orquesta, que actualmente se encuentra inactivo. Años más tarde, llegó a El Encanto de Corazón y, de ahí, a Son de Ríos.

Yefri Chunga

El sobrino de Luis ‘Gato’ Bazán (Armonía 10), Yefri Chunga, fue la primera opción de Rafael Calle para reemplazarlo en Corazón Serrano. Algo que sí llegó a suceder, pero no inmediatamente.

Se sumó al grupo en 2014 y, tres años después, en 2017, Yefri Chunga anunciaba su salida por motivos personales. Esto luego de haber sido acusado de agredir a tres jóvenes. Luego, en 2018, volvió a ser noticia por un accidente de tránsito, que resultó con dos personas heridas.

En el plano laboral, siguió animando orquestas como Zafiro Sensual, La Caravana Cumbiambera y La Única Tropical. Actualmente, viene realizando presentaciones junto al Grupo Viento, de los hermanos Yactayo Rufino.

Julio Garavito

Julio Garavito fue el primer animador de Corazón Serrano. Natural de Piura ‘La ciudad del eterno calor’. Intentó superar su timidez al unirse al grupo juvenil de oratoria Amigos de Cristo, perteneciente a la parroquia de su barrio. No obstante, su oportunidad llegó cuando era ayudante del grupo Sonido Mejia Turbo Stereo. En un quinceañero faltó el animador y fue empujado a tomar el micrófono. “Desde ese momento hasta el día de hoy, nadie me para hablando. Sigo hablando” , contó en una entrevista con Luis Peña.

A Corazón Serrano llegó por un vecino, paisano de los hermanos Guerrero Neyra, que le regaló un casete con las canciones del grupo (antes de su nombre actual), para que lo pase en Radio Superior, en la que era locutor.

Julio Garavito comenzó a ensayar con ellos y hacer sus primeros intentos de guapear (soltar frases durante los intervalos de la música). Según contó, la agrupación empezó a sonar con el tema “Mi escritorio” y “Alitas quebradas”, la canción que fue su boom —casi fue descartada para su primera producción, ya que fue considerada, a último minuto, como relleno.