‘Chorri’ Palacios y su esposa renovaron votos matrimoniales tras doble ‘ampay’

Ignoran las críticas. El último 20 de enero, Roberto ‘Chorri’ Palacios renovó los votos matrimoniales con su esposa Karla Quintana, a quien fue infiel en 2022 con dos mujeres diferentes según mostró el programa “Magaly TV, la firme”. A raíz de ello, el exfutbolista publicó un comunicado en el que aseguró estar arrepentido y dispuesto a cambiar por el bien de su familia. Ahora, la pareja de esposos empieza el 2023 con el pie derecho y continúan su relación de casi 20 años.

El evento fue registrado en la cuenta de Instagram de Lorena Cárdenas, exesposa de Julio ‘Coyote’ Rivera, con una fotografía en la que aparece ve posando feliz junto a la pareja. “Karla, mi amiga hermosa, toda la felicidad del mundo. Eres una mujer espectacular. Lluvia de bendiciones a los esposos”, escribió.

'Chorri' Palacios deja atrás sus ampays y renueva votos con su esposa. Foto: Instagram

Los ‘ampays’ del ‘Chorri’ Palacios

En julio del 2022, Magaly Medina emitió un reportaje en el cual se ve al ‘Chorri’ Palacios saliendo de un hotel con una mujer que no es su esposa. La fémina, identificada como Brenda Saldaña, conversó con las cámaras de la ‘Urraca’ y no pudo negar el encuentro. “Si hay imágenes, ¿qué te puedo decir?”, dijo y precisó que fue el exjugador quien le hizo la propuesta para verse.

Sin embargo, este no fue el único destape, pues tan solo un mes antes, él y su amigo, Miguel ‘Conejo’ Rebosio fueron ‘ampayados’ en una discoteca de Chiclayo. Los embajadores de la Federación Peruana de Fútbol fueron captados en actitudes cariñosas con misteriosas mujeres. Palacios incluso fue visto besando a una joven.

El comunicado del ‘Chorri’ Palacios

Roberto Palacios no tardó en manifestarse mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. “Reconozco mi error al no haber establecido claros límites en ese momento. Debo indicar que estuvo mal, pero también aclarar que el asunto no fue a mayores. Reitero mis disculpas y mi compromiso a no verme involucrado más en este tipo de actos”, expresó.