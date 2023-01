Cachaza: ¿a qué se dedica su novio, André Bankoff, y cómo se conocieron?

¡Terminó el misterio! Tras finalizar su relación de 11 años con el ex chico reality Rafael Cardozo, la popular Carol Reali, mejor conocida como Cachaza, decidió darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez con otro guapo brasilero. Como se sabe, los exparticipantes de “Esto es guerra” eran una de las parejas más sólidas del medio. Incluso, a inicios del 2022, se comprometieron y tenían planes de hacer una vida juntos en el terreno de campo que habían comprado; sin embargo, todo llegó a su fin.

Ahora, la influencer de belleza se encuentra feliz e ilusionada de un galán originario de la ciudad de São Paulo, cuyo nombre es André Bankoff. Ambos no esconden su romance y ya han publicado varias fotos y videos en sus redes sociales. En esta nota te contamos cómo se conocieron y en qué trabaja la nueva pareja de Cachaza.

¿En qué trabaja Andrea Bankoff?

André Bankoff es un reconocido actor y ha trabajado en diversas producciones en su natal Brasil. Cabe resaltar que, antes de iniciarse en aquel arte, también fue modelo y desfiló en importantes pasarelas. Su debut en televisión llegó con la miniserie “Mad María” en 2005, año en el que también se unió al elenco de la novela “Bang bang”. Posteriormente, siguió recibiendo protagónicos que lo ayudaron a consolidar su carrera.

También laboró en diversas películas, como la recordada la cinta biográfica “Xuxa popstar”, en la que interpretó a uno de los modelos de la agencia de la protagonista. En 2002 fue elegido como uno de los hombres más bellos del mundo por el portal IG. Uno de los últimos filmes que protagonizó fue “Bate coração”, en 2019, que trata sobre temas como la donación de órganos y la comunidad LGBTIQ+.

¿Cómo conoció a Cachaza?

Tras el viaje que realizaron Cachaza y André Bankoff a las paradisíacas playas ubicadas en San Miguel de Gostoso, una región al norte de Brasil, desde donde ambos publicaban románticas fotos, medios peruanos comenzaron a indagar sobre el actor del 41 años.

A su regreso a Lima, Carol Reali fue abordada por las cámaras de “Amor y fuego” y se le consultó detalles de esta nueva relación. “¿Llegó el amor para Carol?”, dijo el reportero. “Creo que sí, nos estamos conociendo, que fluya”, respondió.