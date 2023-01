Efraín Aguilar revela la razón por la que rechazó volver a “AFHS”: “Si lo hubieran pedido de otra forma”

Efraín Aguilar fue una de las mentes maestras tras el éxito rotundo que tuvo “Al fondo hay sitio” en la TV peruana, el cual le permitió estar al aire por ocho años. Tras el anuncio del regreso de la serie con nuevas historias y personajes se despertó una polémica, pues según el punto de vista del director teatral, aquella producción debió “quedar como un gran recuerdo”. Asimismo, mencionó que no le gustó la forma en que lo convocaron para la novena temporada.

Ahora, la serie peruana está en manos de Gigio Aranda, de quien tiene un buen concepto, pero no comparte la idea de seguir alargando la producción. Sobre el final de la octava temporada, el también destacado productor y docente mencionó que fue “forzado”, pero tuvo una “hermosa” y “emotiva” acogida por los fans.

¿Efraín Aguilar iba a formar parte de la novena temporada de “AFHS”?

Efraín Aguilar primero reveló los motivos que lo impulsaron a finalizar la serie “Al fondo hay sitio”. “Eran cuestiones de índole empresarial. Estábamos en un local alquilado y el propietario lo iba a vender, obligatoriamente teníamos que ir a otro lado. Ya teníamos ocho años, ¿quién nos garantizaba que el éxito fuera igual? Era difícil”, reveló a Infobae.

Luego, explicó cómo se sintió al enterarse que habían retomado la novena temporada. “Gigio Aranda presentó un proyecto en el cual yo no estuve. Hicieron la segunda parte en la cual, tangencialmente, me dijeron que sí podía estar” , comentó en un inicio.

“Dije que no, no quería. No porque me sintiera incómodo, ni nada. Es más, si me lo hubieran pedido de otra forma lo hubiera aceptado, pero no en la forma como lo hicieron, como un ‘dejar caer’. Ahí quedó”, sostuvo Aguilar.

Efraín Aguilar revela qué habría cambiado en la nueva entrega de “AFHS”

El también creador de “Taxista, ra ra”, “Mil oficios” y “Así es la vida”, considera que los personajes de la serie no evolucionaron como lo esperaba. “Yo hubiera buscado la creatividad de nuevos personajes, hacer que tengan la edad y los problemas de la edad que alguien tiene después de ocho años”, mencionó Efraín Aguilar.

