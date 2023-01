¿Cuáles son los tres deseos que Susy Díaz pidió en la laguna Las Huaringas y se cumplieron?

¿Quién no dicho a todo pulmón “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”? Esa frase y muchas más son la creación de la exvedette Susy Díaz, quien ha sabido ganarse el cariño de su público con sus ocurrencias, sus famosas dietas o algún sketch en el que aparece en televisión nacional. La excongresista es un personaje infaltable en la farándula peruana que ha dejado ver gran parte de su vida en pantalla chica.

Una de esas cosas íntimas que mostró es el misticismo que tiene para creer en las energías y el poder de los espiritistas que la llevaron a visitar la laguna de Las Huaringas en más de una ocasión. La espontaneidad de la actriz cómica hizo que el público la quiera no solo en la calle, sino que también la siga a través de las grandes marcas que auspicia hasta el día de hoy. ¿Quieres saber qué deseos pidió la política en Piura? A continuación te daremos todos los detalles.

¿Por qué Susy Díaz visitó la laguna Las Huaringas?

La bailarina Susy Díaz se hizo muy conocida por su trabajo como vedette en la televisión limeña; sin embargo, en 1995 su vida dio un cambio radical porque decidió darse una oportunidad en la política. Es así que recorrió costa, sierra y selva buscando votos de todos los compatriotas. Esos viajes la llevaron a lugares enigmáticos con una historia de misticismos.

Así le contó a la periodista Milagros Leiva: “ Antes de llegar al Congreso yo voy a las Huaringas de Huancabamba en Piura. Es una laguna de páramo blanco, en las que para llegar se camina tres horas a caballo y dos horas caminando. De retorno es lo mismo. En esa laguna pedí tres deseos y se cumplieron”.

¿Qué deseos pidió Susy Díaz en la laguna Las Huaringas?

La modelo Susy Díaz no tuvo vergüenza en confesar que para llegar al Congreso utilizó hasta estrategias que estaban fuera de las políticas, tales como visitar algunos sitios con poderes sobrenaturales, de cuerdo a algunas personas.

En ese sentido, contó: “ En esa laguna pedí tres deseos y se cumplieron... Pedí ser congresista y rápido se me dio. Pedí tener mi hostal y lo tengo. Pedí casarme y me he casado dos veces. Se quieren casar otra vez conmigo, pero yo no. En vez de dar el sí, doy el no. Ya no me quiero casar”.

¿Cómo nacieron las ‘dietas’ de Susy Díaz?

En la misma entrevista que le realizó la periodista Milagros Leiva le consultó a Susy Díaz cómo es que nacieron las populares dietas que la han hecho más famosa de lo que era tras compartir la frase “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”. Ante esto, la actriz soltó una suave carcajada y detalló: “ No era la dieta, era la pose. Yo le puse dieta para que sea más leve. Todo comenzó cuando salí del Congreso y dije ‘la pose del melón, todos los días con el mismo zonzón’”.