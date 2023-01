Susy Díaz: ¿a qué edad empezó a trabajar y a qué se dedicaba antes de entrar a la TV?

Susy Díaz es una de las figuras más afamadas de la farándula local y se ha robado el corazón de todos sus seguidores gracias a su divertida personalidad y su gran trayectoria en la pantalla chica. La excongresista ha logrado mantenerse vigente en la TV hasta la actualidad y nos ha regalado un sinfín de momentos inolvidables por sus ocurrencias. Sin embargo, pocos saben cómo era la vida de la exvedette antes de entrar a la televisión.

En una reciente entrevista, la madre de Florcita Polo relató algunos pasajes de su vida, como su niñez, su incursión como vedette, su paso por el Congreso y su maternidad. Por ello, acá te contamos desde qué edad empezó a trabajar.

¿Cómo entró Susy Díaz a la televisión?

Ivonne Susana Díaz Díaz, conocida en el mundo artístico como Susy Díaz, empezó a laborar en 1984 como secretaria en Panamericana Televisión. Por ello, pudo debutar en el fenecido programa humorístico “Risas y salsa”. Gracias a su carisma y personalidad, se convirtió en todo un boom en los años 80 y formó parte de varios espacios cómicos de la TV nacional.

Asimismo, a inicios de los 90, fue conductora del programa musical “Ritmo tropical” para el Canal 7 y, como sabemos, hasta la actualidad nuestra figura farandulera se pasea por muchos espacios de entretenimiento.

¿A qué edad empezó a trabajar Susy Díaz y a qué se dedicaba antes de la TV?

Durante una conversación con Milagros Leiva, Susy Díaz contó las dificultades que tuvo que vivir en su niñez. La excongresista detalló que, luego de la separación de sus padres, la economía en su hogar disminuyó, por lo que decidió apoyar a su madre para llevar el dinero a casa.

En ese entonces, la exvedette tenía 12 años y vendía nísperos y pecanas para poder contribuir con un sustento a su familia.

“ Teníamos plantas de nísperos, de pecanas, y me trepaba a los árboles y sacaba en bolsas para venderlos a la tienda . No sabía ni ponerle precio (...) En el colegio vendía queque, sabía prepararlo, a veces se me quemaba, pero igual me lo compraban”, manifestó.

Susy Díaz revela que su madre no quería que sea vedette

El vedetismo le abrió la posibilidad de ingresar al Parlamento, según contó Susy Díaz. Sin embargo, su madre no aprobaba que se luzca en las pantallas entre plumas y lentejuelas.

“Mi mamá no quería que sea vedette, jamás. Mi tía, su hermana mayor, le hablaba mal de mí y le decía: ‘Que deje el vedetismo, nadie se va a querer casar con ella’. Y me casé dos veces. Gracias al vedetismo llegué al Congreso”, explicó.