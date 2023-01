Jason Day pide que dejen marchar a manifestantes y Mario Hart le responde: “¡Anda, súmate!”

Figuras del espectáculo se pronunciaron sobre la marcha nacional llevada a cabo el 19 de enero y los diversos bloqueos de carretera en regiones del país por el paro nacional. El actor Jason Day, a través de su cuenta oficial de Twitter, criticó cómo las fuerzas policiales trataron a los manifestantes, y consideró que no respetaron sus derechos a la “protesta pacífica”. Este comentario exacerbó al ex chico reality Mario Hart, quien no dudó en responderle.

“¿Por qué gasean a la gente, por qué no dejan que sus voces se escuchen, por qué dinamitan así el derecho constitucional a la protesta pacífica? ¿Por qué, @DinaErcilia?”, escribió el protagonista de la serie “La Tayson, corazón rebelde”.

Al parecer, el tuit no le cayó nada bien a la pareja de Korina Rivadeneira y, por ello, le respondió de manera tajante. “¿Por qué no sales a marchar tú con ellos? ¿Por qué estás tan cómodo respaldando desde un celular? ¡Anda, súmate! Protesta ‘pacíficamente’ tú también, tu pueblo te necesita”, expresó Hart.

Mario Hart se indignó con el tuit de Jason Day. Foto: Twitter

Fernando Díaz condena ataque de manifestantes a equipo de América Televisión

El periodista Fernando Díaz lamentó el ataque que tuvieron decenas de manifestantes hacia cinco integrantes del equipo periodístico de América TV, a quienes agredieron con piedras, golpearon y lanzaron botellas con agua. Entre los afectados figuran Resguardo Abdias Vidarte (chofer), Cristian Ydoña (ténico), Jair Cabezas (cámara), Lourdes Paucar y Willy Nieva (reporteros).

“Toda mi solidaridad con el gran @nievawilly, quien fue víctima de un ataque cobarde. A Willy le tengo un cariño especial fue el primer camarógrafo con el que trabajé hace 27 años. Lo han agarrado a palos e insultado lo mismo a su reportera Lourdes Paucar. Miserables. Fuerza querido Willy”, escribió el conductor de “Arriba mi gente”.

Fernando Díaz rechaza actos violentos en protestas. Foto: Twitter

Gunter Rave rechaza agresiones de manifestantes a la prensa

El presentador de noticias Gunter rave también se pronunció sobre las agresiones hacia sus colegas y, por ello, expresó su indignación a través de un mensaje en vivo.