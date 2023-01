¿Cuántos años de diferencia le lleva Jorge Chapa a Nickol Sinchi de Corazón Serrano?

No hay cantante de Corazón Serrano que no sea tendencia por el gran carisma que demuestra en el escenario o por alguna peculiaridad en su vida. En ese sentido, la vocalista de la agrupación sanjuanera Nickol Sinchi no fue la excepción desde que salió embarazada. Ella salió a aclarar lo orgullosa que estaba por convertirse en madre.

Además, la intérprete de “Hasta la raíz” no acostumbraba a publicar detalles de su vida privada, como el nombre de su pareja, y eso generó la especulación de sus fanáticos. Mucho tiempo después, la joven compartió una fotografía en la que reveló la identidad de su novio, quien era su compañero Jorge Chapa. El músico también compartía escenario en el grupo norteño y era mayor que ella. ¿Quieres conocer cuántos años le llevaba? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Quién es Jorge Chapa?

Su nombre completo en Jorge Enrique Chapa Herrera y nació en Sechura, Piura, el 22 de marzo de 1988. Su talento lo lleva en las venas, ya que sus abuelos, sus papás y sus tíos fueron músicos conocidos en su pueblo.

Su primera aparición en televisión la hizo para el programa “Karina y sus amigos”, donde se presentó cantando. Después de eso, creó una banda con sus amigos llamada Sensación. En dicha agrupación estaba el actual líder de La Única Tropical, quien, años más tarde, lo hizo participar de un concurso para que ingrese a la orquesta.

Mucho tiempo después, el talentoso cantante entró a Corazón Serrano. Como artista, siempre demostró mantener un perfil bajo y evitar los escándalos o apariciones mediáticas en pantalla chica. De esa forma, se puede ver cómo es que el artista fue cosechando su talento aún siendo niño y adolescente. A nivel personal, el cantante tiene dos hijos con Rosita Morales Antón, pero en la actualidad no mantienen una relación como pareja.

¿Cómo inició su relación con Nickol Sinchi?

Como lo dijimos líneas arriba, el cantante Jorge Chapa integró la orquesta de cumbia Corazón Serrano desde el 2010 al 2016. Durante su participación en la banda musical, ingresó en el 2014 la talentosa Nickol Sinchi. Todo indica que ahí nació su amor; sin embargo, nunca publicaron nada porque prefirieron llevar en reserva su relación.

El 19 de septiembre del 2019 nació su primogénito Nicolás Chapa Sinchi, fruto del amor que se tenían. Ninguno de los dos intérpretes comparte su día a día ni mucho menos brinda detalles de su romance. Sin embargo, eso no ha hecho que se alejen, ya que continúen siendo una familia unida hasta el día de hoy.

¿Cuántos años le lleva Jorge Chapa a Nickol Sinchi?

La vocalista de Nickol Sinchi nació el 1 de febrero de 1999 en la capital del Perú, Lima. Por ello, actualmente está por cumplir 24 años. Su pareja Jorge Chapa, también dedicado al mundo musical, tiene 38 años. La diferencia de edad entre ellos es de 14 años.

Al parecer, eso no es un problema para ambos, ya que viven una relación alejada de escándalos o problemas.