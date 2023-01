Melcochita admite que rechazaba a su hijo Hussein de niño: “Jugaba con muñecas, yo me molesté”

El reconocido Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, genera noticia, pero no por su humor que lo caracteriza. Esta vez abrió su corazón para contar episodios del pasado. En diálogo con un diario nacional, el comediante comentó acerca de su hijo Hussein Villanueva, quien confesó que lo abandonó a los 13 años con 40 dólares en Estados Unidos. Vale decir que, el hijo de Melcochita aseguró que Monserrat Seminario necesitaba pasar por una consulta psicólogica, pues considera que esta no pierde la oportunidad para atacar a sus hermanos. Sin embargo, Melcochita salió a defender a su esposa.

¿Qué dijo Hussein sobre el trato de su padre Melcochita?

Recordemos que Hussein reveló hace unos días el mal trato que recibió de pequeño por parte de su padre. “Toda mi vida he sentido que nunca me ha querido, fui el hijo que nunca quiso (…) me acuerdo que de chiquito me acercaba para abrazar y él siempre me empujaba, no quería, me decía: ‘Vaya para allá'. Luego se fue a Estados Unidos, regresó después de un tiempo para llevarse a mi hermana”, contó.

Hussein Villanueva pasó por complicados momentos debido a la ausencia que tuvo su padre en su vida. Foto: composición/archivo GLR/difusión

Melcochita habla de su comportamiento en el pasado

Frente a ello, Melcochita dijo: “Sí, pero uno siempre piensa mal, ahora mira el ‘machazo’ que es. En ese tiempo, vivía en Estados Unidos con mis tres hijos, pero era indocumentado y tenía una mujer que era mala, que maltrataba a mis hijos y no podía separarme, porque no sabía qué hacer en una tierra extraña con tres niños Pablo, Susan y Hussein”, señaló Pablo Villanueva.

Posteriormente, el comediante dijo no acordarse de haber dejado a su hijo con solo 40 dólares en Estados; sin embargo, afirma que –en la actualidad- mantiene una buena relación con todos sus hijos.

“La verdad no me acuerdo, pero solo quiero decir que amo a todos mis hijos y tenemos una buena relación, los problemas quedaron atrás, hoy nos llevamos muy bien. El año pasado estuve con Susan, Pablo y Yessenia en Estados Unidos. Hussein también está bien en Alemania, se ha comprado su carrazo, trabaja en una importante empresa automotriz”, agregó.